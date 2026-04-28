Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
28. 4. 2026,
16.29

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Deni Kožul Bojan Tokić Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis

Torek, 28. 4. 2026, 16.29

16 minut

Namizni tenis, svetovno prvenstvo, London

Slovenski namiznoteniški reprezentanci SP začeli s porazoma

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Darko Jorgić | Darko Jorgić je najprej vknjižil zmago, nato pa izgubil. | Foto Aleš Fevžer

Darko Jorgić je najprej vknjižil zmago, nato pa izgubil.

Foto: Aleš Fevžer

Svetovno ekipno namiznoteniško prvenstvo v Londonu se za slovenski reprezentanci ni začelo spodbudno. Obe reprezentanci sta izgubili prvi dvoboj, še posebno boleč je poraz moških, ki so imeli pred začetkom večje apetite, varovanci Andreje Ojsteršek Urh so izgubili proti Španiji z 1:3. Dekleta so z enakim izidom izgubila proti Tajski.

"Računamo na dve točki Darka Jorgića in eno Denija Kožula ali Bojana Tokića," je načrt za zmago pred začetkom prvenstva predstavila selektorica. A v obračunu s Španijo, za katerega so v slovenskem taboru vedeli, da ne bo lahek, se ni uresničilo ne eno ne drugo.

To, kar bi si želeli Slovenci, je uspelo najboljšemu Špancu Alvaru Roblesu, ki je najprej s 3:1 premagal Kožula, nato pa v drami, ki sta jo na medsebojnih tekmah uprizorila že velikokrat, še s 3:2 Jorgića, ki je bil pred tem boljši od Juana Pereza.

Prav vsi nizi so bili povsem izenačeni, vsi so imeli svoj podaljšek, Jorgić, ki je zapravil zaključno žogo že v prvem nizu, se je iz izgubljenega položaja izvlekel v četrtem, v petem pa je vodil z 10:8 in 11:10, a vseeno izgubil.

Premoč tekmecu, Danielu Berzosi, je moral priznati premoč veteran v slovenski vrsti Tokić, ki je izgubil z 0:3, v dveh nizih se je tekmecu sicer dobro upiral, v drugem pa je osvojil vsega točko.

Slovenci so bržkone izgubili realne možnosti za prvo mesto v predtekmovalni skupini, a med najboljših 32 reprezentanc lahko pridejo tudi z drugim mestom, ki ga bodo lovili v obračunih s Češko in Bahrajnom.

Sara Tokić je priigrala edino točko. | Foto: NTZS

Svoje priložnosti so imela na tekmi proti Tajski tudi dekleta. Sara Tokić jih je povedla v vodstvo, Ana Tofant je dvoboj izgubila, nato pa sta tako Katarina Stražar kot Tokić zapravili vodstvo in svoja dvoboja izgubili z 2:3.

Slovenke čakata še obračuna z Beninom in Srbijo.

Izida, moški:

SLOVENIJA - ŠPANIJA 1:3
Deni Kožul - Alvaro Robles 1:3 (-5, -5, 9, -8)
Darko Jorgić - Juan Perez 3:0 (11, 6, 8)
Bojan Tokić - Daniel Berzosa 0:3 (-8, -1, -10)
Jorgić - Robles 2:3 (-10, 11, -10, 12, -11)

Izid, ženske:

TAJSKA - SLOVENIJA 3:1
Suthasini Sawettabut - Sara Tokić 1:3 (-6, -10, 10, -6)
Orawan Paranang - Ana Tofant 3:1 (5, -3, 8, 4)
Jinnipa Sawettabut - Katarina Stražar 3:2 (-7, -3, 7, 7, 4)
Paranang - Tokić 3:2 (-12, -7, 6, 5, 6)

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.