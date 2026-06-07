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Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
17.37

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Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić Deni Kožul

Nedelja, 7. 6. 2026, 17.37

1 ura, 16 minut

Namizni tenis, WTT Contender, Skopje

Jorgić in Kožul izgubila finale v Skopju

Avtor:
STA

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Darko Jorgić | Darko Jorgić je v finalu dvojic z Denijem Kožulom izgubil proti prvima nosilcema. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić je v finalu dvojic z Denijem Kožulom izgubil proti prvima nosilcema.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta izgubila finale dvojic turnirja WTT Contender v Skopju. V zaključnem dvoboju sta ju s 3:0 (10, 9, 5) premagala prva nosilca Južnokorejca Oh Jungsung in Lim Yonghoon.

Čeprav je bil izid 3:0, sta se Slovenca favoriziranima tekmica odlično upirala. V prvem nizu sta imela celo zaključno žogo, a izgubila z 10:12, tudi drugi niz je bil izenačen vse do konca, njegov izid je bil 9:11, v tretjem pa sta Slovenca vendarle nekoliko popustila, osvojila sta pet točk.

Jorgić in Kožul sta se na glavni turnir 16 dvojic uvrstila skozi kvalifikacije, z uvrstitvijo v finale pa sta dosegla svoj največji uspeh v skupni igri parov.

Jorgić bo imel le dobro uro počitka pred še bolj pomembnim obračunom, finalom posameznikov. Kot drugi nosilec turnirja se bo pomeril s šestim nosilcem, Američanom Kanakom Thajem, ki je v prvem krogu izločil Kožula. Hrastničan bo lovil svoj tretji naslov na turnirjih serije WTT, doslej je že zmagal v Novi Gorici leta 2022 in dve leti pozneje v Limi.

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