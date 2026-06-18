Brez slovenske zmage prvi dan turnirja v Ljubljani

Slovenski namiznoteniški igralci so na domačem turnirju WTT Star Contender v ljubljanskem Tivoliju prvi dan ostali brez zmage. Najbližje napredovanju je bil državni prvak Deni Kožul, v prvem krogu je med posamezniki z obilo smole z 2:3 izgubil proti 51. igralcu sveta, Francozu Joeju Seyfriedu.

Z 2:3 je med posameznicami izgubila tudi Ana Tofant, med dvojicami pa sta se s takim izidom poslovila Kožul in Darko Jorgić.

Kožul je proti visokemu Francozu, ki bi bil glede na višino tudi košarkar, izgubljal z 0:2 v nizih. A je v nadaljevanju zmanjšal število napak, posledica tega je bilo izenačenje na 2:2. Tudi v odločilnem nizu se je vračal, po zaostanku 4:8 izenačil, v končnici pa ga je zapustila sreča. Po izidu 10:10 je tekmec osvojil dve srečni točki, najprej je zadel rob mize, nato še vrh mreže, od katere se je žogica odbila na stran Kožula, ki ni mogel storiti ničesar, da bi preprečil izgubo točke in s tem tudi tekme.

Logatčanu je zmanjkalo sreče že v igri dvojic, v kateri je nastopal skupaj z Jorgićem. Zagodel jima je že žreb, saj sta že v prvem krogu naletela na Kitajca Xiang Penga in Chen Junsonga. Dobro sta se jima upirala, a na koncu izgubila z 2:3.

Slovenca sta zanesljivo dobila prvi niz, Kitajca nato naslednja dva, v četrtem pa sta bila Jorgić in Kožul blizu, da sploh ne izgubita točke. Po vodstvu z 9:0 sta jo, a vseeno več kot gladko prišla do izenačenja.

V odločilnem nizu sta Kitajca povedla s 6:2, Slovenca sta ju skoraj ujela, prišla do izida 7:8, a nato storila nekaj napak in morala tekmecema čestitati za zmago.

"Ni bil ravno najin dan. Naredila sva malo preveč napak, čeprav v osnovi sploh nisva igrala slabo. Mogoče sva bila na trenutke preveč agresivna, kljub temu pa sva imela svoje priložnosti, žal jih nisva izkoristila. Na koncu sta Kitajca tudi dosegla nekaj nemogočih točk in dokazala, da sta Kitajca. Jasno je, da sva razočarana, tudi žreb nama ni bil naklonjen, žal sva se takoj poslovila," je bil razočaran Jorgić, ki je v prvem krogu posamične konkurence prost, v drugem pa se bo v petek pozno popoldne meril s Tajvancem Hung Jing-Kaijem.

"Njega ne poznam, prvič ga vidim. A je mlad Azijec, premagal je Romuna Ionescuja 3:0, kar nekaj pomeni. Težko se bo pripraviti na njega, upam pa, da bom igral bolje kot danes, da bom delal manj napak," veliko o svojemu tekmecu ne zna povedati Hrastničan.

Pet nizov je morala v prvem krogu posameznic igrati tudi Ana Tofant, tudi zanjo pa se izenačen obračun ni končal po željah. Priznati je morala premoč 78. igralki sveta, 38-letni Xiaoxin Yang iz Monaka. Tudi ona je povedla z 1:0, nato izgubila naslednja dva, si še priborila petega, v katerem je dolgo sledila tekmici, toda po izidu 6:7 ni več dobila točke.

Poslovil se je tudi tretji slovenski predstavnik v moški posamični konkurenci Peter Hribar. Gladko ga je ugnal Japonec Hiroto Shinozuka. Hribar je brez dobljenega niza že izpadel tudi v igri moških in mešanih dvojic, skupaj z Miho Podobnikom oziroma Katarino Stražar.

Tekmovanje so po prvih dvobojih končali tudi vsi preostali slovenski pari, tako da v konkurenci ostaja le Jorgić med posamezniki.

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