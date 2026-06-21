Sara Tokić je evropska podprvakinja do 21 let.

Slovenski namizni tenis se z evropskega prvenstva do 21 let, ki je potekalo v romunski Cluj-Napoci, domov vrača s srebrno in dvema bronastima kolajnama. Sara Tokić je bronastima kolajnama v mešanih dvojicah z Brinom Vovkom Petrovskim in Moldavko Alexandro Chiriac v ženskih dvojicah dodala še srebrno v posamični konkurenci. V finalu je bila zanjo premočna domačinka Bianca Mei-Rosu, ki je zmagala s 4:1 (8, 8, -5, 11, 11), so sporočili iz Namiznoteniške zveze Slovenija.

Aktualna slovenska članska prvakinja je zadnji dan evropskega prvenstva v napetem dopoldanskem polfinalnem obračunu s 4:3 (5, -9, -6, 11, -10, 7, 10) premagala Alexio Nadin. Francozinja je pred tem v četrtfinalu pripravila največje presenečenje prvenstva, saj je bila s 4:1 boljša od prve favoritinje in branilke naslova, Valižanke Anne Hursey.

V finalu je bila vloga favoritinje na strani leto dni starejše, 19-letne Mei-Rosujeve, ki je bila v polfinalu s 4:2 boljša od Poljakinje Zuzanne Wielgos. Romunka je prva dva niza dobila z 11:8, v tretjem pa je tudi Novogoričanka pokazala svojo kakovost. Ključni trenutek dvoboja je sledil v četrtem nizu. Romunka je zaostajala z 8:10 in bila že na robu izgubljenega niza, nato pa osvojila pet zaporednih točk ter slavila s 13:11. Zagon je prenesla tudi v peti niz, v katerem je povedla kar s 7:0, potem ko je skupaj dobila enajst zaporednih točk. Tokićeva se ni predala. Pri zaostanku s 6:10 je ubranila štiri zaključne žogice in izsilila podaljšano igro, a je Mei-Rosujeva na koncu vendarle zmagala s 13:11.

Foto: worldtabletennis.com

"Žal mi je za četrti niz, ki bi se lahko razpletel tudi drugače. Seveda sem si želela zmage, toda kljub temu sem presrečna. To je moja prva kolajna med posameznicami, zato sem zelo vesela. Vesela sem tudi uspehov v ženskih dvojicah in mešanih dvojicah. Da sem na tem prvenstvu osvojila tri medalje, me navdaja z velikim ponosom," je po finalnem dvoboju za domačo zvezo dejala Tokić.

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