V hrvaškem Osijeku se bodo prihodnji mesec zbrali najboljši evropski strelci in strelke. Med 2. in 4. majem bodo na sporedu preizkušnje v velikokalibrski puški na 300 metrov, med 7. in 17. majem pa še strelske tekme v malokalibrskem orožju na 25 in 50 metrov.

Slovenija bo na tekmah v velikokalibrski puški imela le dva predstavnika, poleg najboljšega slovenskega strelca vseh časov Rajmonda Debevca bo nastopil še Robi Markoja. Že 63-letni nosilec zlatega olimpijskega odličja iz Sydneyja 2000 ter bronastega iz Pekinga 2008 in Londona 2012 bo nastopil v disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov, enajst let mlajši Markoja pa se bo preizkusil v disciplinah velikokalibrska puška leže ter trojni položaj 300 metrov.

V slavonski prestolnici bo veliko številčnejša slovenska udeležba na celinskem prvenstvu na 25 in 50 metrov, ki bo na sporedu med 7. in 17. majem. Poleg Debevca (MK puška leže 50 metrov) in Markoje (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 metrov) se bodo v članski konkurenci preizkusili še Denis Bola Ujčič, Jagoda Korosevič Koser (obe MK pištola 25 m), Živa Dvoršak, Urška Hrašovec (obe MK puška trojni položaj 50 m) in Urška Kuharič (MK puška leže in trojni položaj ter mešane dvojice trojni položaj 50 metrov).

V mladinski konkurenci bo v pištoli nastopila Eva Vodopivec, v puški pa Hana Strakušek, Lana Kužnik, Tara in Gal Potrč, Maksimilijan Žarić in Florjan Klemenčič.