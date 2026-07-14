Na svetovno prvenstvo odhaja brez človeka, ki mu je stal ob strani vso kariero

"Mislim, da sem se pravilno odločil. Ta menjava mi je precej olajšala življenje," nam je pred odhodom na svetovno prvenstvo v ZDA povedal Peter Kauzer, zimzeleni slovenski kajakaš na divjih vodah. Po 21 letih se je odločil za spremembo, prav tako pa je doma pustil svojega prvega in edinega trenerja, očeta Petra Kauzerja starejšega.

Peter Kauzer je v bogati karieri doživel že skoraj vse. Bil je svetovni in evropski prvak, prav tako je dobitnik olimpijske medalje in eden najuspešnejših svetovnih kajakašev zadnjih let. 42-letni Hrastničan ne šteje več, na katero svetovno prvenstvo se odpravlja, dobro pa ve, da bo prvič na svetovnem prvenstvu tekmoval v ZDA. A čaka ga še ena velika sprememba. Po kar 21 letih bo z drugačnim dizajnom kajaka, ki ga je poimenoval Black Mamba po legendarnem Kobeju Bryantu. Pred odhodom je odkrito spregovoril o menjavi čolna, visokih ciljih, zahtevni progi in tudi o tem, zakaj bo tokrat moral nastopiti brez očeta in trenerja.

Kako so potekali zadnji treningi pred odhodom na prvenstvo?

Prilagajali smo se razmeram. Ker nas je zajel vročinski val in ni bilo dovolj vode, smo bili precej omejeni pri treningih na divji vodi v Tacnu. To je žal težava, s katero se spopadamo že desetletja. Zato ves čas poudarjam, da bi si Slovenija zaslužila sodoben kajakaški center, v katerem ne bi bili odvisni od vodostaja reke. Da ne bi ves čas gledali v nebo in čakali, ali bo deževalo ali pa bo suša. Od tega so namreč odvisni tudi naši treningi. Jaz sem v teh razmerah naredil vse, kar sem lahko, da bi še nekoliko izboljšal formo.

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Bosta dva tedna dovolj, da se boste privadili na progo tam?

Vedno sem govoril, da proge, če je ne osvojiš v nekaj dneh in zaradi tega trpi rezultat, verjetno ne boš osvojil niti v 14 dneh ali treh tednih. Sam pač razmišljam tako. Prihajam iz stare šole kajaka, ko smo veliko veslali po naravnih rekah in ne po umetnih progah. Na rekah imaš tisoč in eno kombinacijo, razmere pa nikoli niso enake. Zaradi tega se naučiš, kaj moraš iskati na posamezni progi, tudi če si na njej prvič.

Pri vas je prišlo do velike spremembe. Po dolgih letih ste sredi sezone zamenjali model čolna, kar je precej nenavadno. Zdaj je od tega minilo že nekaj časa. Kako ste se navadili nanj?

Mislim, da sem se pravilno odločil. Ta menjava mi je precej olajšala življenje. Res je, da takrat, ko sva se nazadnje pogovarjala, še nisem vedel, ali bom na prvenstvo odšel z novim čolnom ali s testnim. Zdaj sem se odločil, da novega čolna še ne bom uporabljal. Raje ga bom prihranil za tekme svetovnega pokala in evropsko prvenstvo. Na svetovnem prvenstvu bom tako nastopil s testnim čolnom, ki ima nekoliko drugačen barvni dizajn.

Po 21 letih bo na svetovnem prvenstvu nastopil z drugačno barvo čolna. Mu bo ta prinesla več sreče? Foto: Guliverimage

S tem čolnom, ki ga boste vzeli s seboj, ste se očitno dobro ujeli že v Augsburgu, kjer ste pokazali nekaj zelo dobrih voženj.

Da, pred tisto tekmo sem s tem čolnom opravil le štiri treninge, potem pa sem že nastopil na tekmi. Zavedal sem se, da s tem tudi tvegam kakšno napako, ampak sem želel vse urediti še pred glavnim delom sezone, da glede opreme ne bi imel več nobenih vprašanj. Zato sem se takrat odločil za spremembo. Čeprav sem v finalu naredil nekaj napak, me to ni vrglo iz tira, ker sem vedel, da čolna še nisem čisto navajen. V določenih položajih sem še vedno instinktivno reagiral tako, kot sem bil navajen pri starem čolnu. Zdaj sem te napake odpravil in telo se je že popolnoma prilagodilo novemu čolnu.

Dolga leta je bil vaš zaščitni znak rumeno-črn čoln. Po dolgih letih boste v ZDA tekmovali s črnim čolnom, kajne?

Drži. V ZDA bom tekmoval s čolnom, ki sem ga poimenoval Black Mamba po Kobeju Bryantu. To je testni čoln, ki ima za seboj že precej kilometrov. Po domače povedano je nekoliko bolj "zjahan", meni pa takšni čolni bolj ustrezajo. V njih veslam bolj sproščeno in lažje pokažem vse, kar znam.

"Pričakovanja so še vedno visoka. Zavedam se, da se lahko borim z najboljšimi in najhitrejšimi ter jim povzročam kar nekaj sivih las." Foto: Bojan Puhek Mimo vaših ciljev ne moreva. Glede na vse, kar ste dosegli v karieri, in tudi glede na to, da ste bili na zadnjem svetovnem prvenstvu šesti, so pričakovanja zagotovo visoka.

Pričakovanja so še vedno visoka. Zavedam se, da se lahko borim z najboljšimi in najhitrejšimi ter jim povzročam kar nekaj sivih las. Zato tudi moji cilji ostajajo enaki. Če bi vedel, da sem sposoben le boja za finale, bi si postavil drugačne cilje. Ker pa vem, da lahko odpeljem vrhunsko vožnjo in sem še vedno med najhitrejšimi, ostajam pri najvišjih ambicijah.

Prav zato sem se odločil tudi za spremembo čolna. V določenih položajih mi precej olajša veslanje in prihrani nekaj moči. Pri meni se vsaka dodatna poraba energije že pozna, saj potrebujem več časa za regeneracijo. Če lahko na progi prihranim kakšen atom energije, zakaj tega ne bi izkoristil?

Večkrat ste omenili, da ste kajakaš stare šole in da imate zaradi tega več izkušenj kot marsikdo iz mlajše generacije. Se vam zdi, da bi vam proga v Oklahomi lahko bolj ustrezala?

To bomo videli šele na tekmi. Po pravici povedano imam o tej progi mešane občutke. Zdi se mi, da nima pravega repa ne glave. Predvsem v zadnji tretjini se voda zelo spreminja, zato sem bil v določenih delih kar nekoliko zmeden. Pa nisem edini s takšnim občutkom. Na tej progi lahko odpelješ skoraj enako vožnjo, razlika v času pa je lahko več sekund. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo. Zame je najpomembnejše, da sem dobro pripravljen, da se dobro počutim in da na svetovno prvenstvo odidem z mirno glavo, čeprav bom tokrat tam brez trenerja.

Njegov trener in oče, Peter Kauzer starejši, bo zaradi preteklih zdravstvenih težav ostal doma. Foto: www.alesfevzer.com

Torej vašega očeta tokrat ne bo zraven?

Ne, tokrat ga ne bo. Lani je prestal operacijo, poleg tega pa naj bi se temperature tam povzpele tudi do 37 stopinj Celzija. Tega preprosto ne smemo tvegati. Po drugi strani pa imam že dovolj izkušenj, da znam pravilno pristopiti k tekmi tudi brez njega. To sem dokazal že lani na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, pa tudi prej v karieri, ko sem zmagoval na tekmah svetovnega pokala, čeprav ga ni bilo zraven.

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