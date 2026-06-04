Na Everest se je povzpelo rekordno število alpinistov

Na vrh Mount Everesta, na najvišjo goro sveta, se je letos povzpelo več kot tisoč alpinistov, kar je nov rekord in kaže na velikansko obremenjenost in stopnjevanje obleganja z 8.848 metri nad morjem najvišje gore sveta.

"To sezono je vrh doseglo več kot tisoč plezalcev, vendar bo treba končno število še preveriti," je za AFP povedal Himal Gautam iz nepalskega ministrstva za turizem. Po podatkih iz baze podatkov, ki jo vzdržuje nemški alpinist Billi Biering, vodilni strokovnjak na tem področju, je bil prejšnji rekord postavljen spomladi 2019, ko se je na Mount Everest v eni sezoni povzpelo 877 ljudi. Skupno število uspešnih vzponov bodo prešteli, ko bodo preverili vzpone, za kar so potrebne fotografije in izjave plezalčeve ekspedicijske družbe in vodnikov.

Na Mount Everest se je mogoče povzpeti tako z južne strani v Nepalu kot s severne strani v Tibetu. Vendar je Kitajska letos svojo pot zaprla.

Izjemno veliko število ljudi na pobočjih je ponovno sprožilo zaskrbljenost zaradi prevelike obiskanosti, ki se kaže zlasti na ozkem zadnjem odseku do vrha, z neprekinjeno koleno pohodnikov gor in tistih, ki se spuščajo nazaj. Fotografije redno prikazujejo gornike, ki čakajo v vrsti na območju tako imenovane cone smrti nad nadmorsko višino 8.000 metrov. "Pot se je zdela nekoliko preobremenjena. Vlada bi morala ukrepati in to področje urediti ter preprečiti takšne prizore, morala bi obstajati nekakšna omejitev," je komentirala Kami Rita Šerpa.

Foto: Reuters Letos je na gori umrlo pet ljudi - dva Indijca in trije Nepalci, ki so sodelovali pri pripravah vzponov na Everest. Za primerjavo, leta 2023, v najbolj smrtonosni plezalni sezoni, je tam umrlo 18 ljudi.

Obiskovalci gora in uradniki so povedali, da je obdobje stabilnega vremena, ki omogoča varne poskuse, prispevalo k porastu uspešnih vzponov. Nepal je to sezono izdal rekordnih 494 dovoljenj za vzpon na Everest za tujce, ob vznožju gore pa je zraslo mesto šotorov za plezalce in podporno osebje.

Samo 21. maja je vrh 8848 metrov visokega himalajskega očaka doseglo 275 plezalcev, kar je bil najbolj prometen dan na južni strani.

Sezona se je začela z zamudo, potem ko je serak, blok ledeniškega ledu, blokiral pot, vendar so nepalski vodniki vzpostavili alternativno pot. "Začetek je bil zahteven in skrbelo nas je, kaj se bo zgodilo, če poti ne bomo mogli odpreti," je dejal Lakpa Šerpa iz organizacije 8K Expeditions, ki je imela to sezono na vrhu Everesta 80 strank in vodnikov. "Vendar je timsko delo to omogočilo in zdaj imamo zelo uspešno sezono z nizko stopnjo smrtnosti." Izboljšana logistika in tehnologija, vključno z dostopom do interneta, je plezanje naredila varnejše.