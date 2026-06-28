Judoistka Metka Lobnik je na grand slamu v kitajskem Qingdau osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas.

Tekmovalki sta se srečali četrtič v karieri, tako kot lani na tekmi za bron v Linzu pa je bila spet uspešnejša 25-letna tekmovalka Apolona. Na tekmi je celo lovila zaostanek po vazariju, nato pa minuto pred koncem z metom predčasno dobila dvoboj.

"Z njo je zelo težko"

"Z Brazilko sva se že borili in vedno je z njo zelo težko, ker je levičarka. Nato sem bila še v zaostanku. Seveda je prednost vedno lažje braniti, sama pa sem vedela, da je zame zdaj vse dovoljeno, da se lahko povsem odprem, pokažem napadalni judo in uspelo mi je," je za STA povedala tekmovalka, nato pa dodala: "Ni pa 'fajn', če med borbo zaostajaš."

Slovenska nosilka kolajne z letošnjega evropskega prvenstva v Tbilisiju je tekmo odprla z iponom proti Uzbekistanki Marjoni Kučimovi, nato pa imela obilo dela z Won Hui Jang iz Severne Koreje, pa vendarle slavila z juko. Obe borbi je dobila v parterju.

V četrtfinalu je bila, spet v borbi na blazini, premočna Japonka Mizuki Sugimura, ki se je prebila vse do finala, kjer jo je ugnala Nemka Anna Monta Olek.

Lobnik, peta na svetovni lestvici, je nato uspešno opravila popravni izpit in v repasažu z iponom po kaznih odpravila tudi Romunko Maidelines Gorguet-Veranes, v boju za bron pa je nato po metu padla bronasta z letošnjega vseameriškega prvenstva v Panami. "Danes prav nobena ni bila lahka. Prav vse tekmovalke danes so imele zelo različen slog borbe in prav na vsako sem se morala res posebej pripraviti, na koncu pa sem bila nagrajena s kolajno," je še dejala Lobnik.

Foto: Vid Ponikvar

"Res super. Sem smo šli, ker so se začele kvalifikacije za olimpijske igre in res sem zadovoljen, saj Metka po tisti kolajni v Tbilisiju zdaj ni v vrhunski formi, prikazala je zelo dober judo. Vsekakor moramo biti zdaj pazljivi, da tekem ne bo preveč, saj kvalifikacija za Los Angeles zanjo ne sme biti vprašljiva. Sledi zaslužen počitek, nato pa sredozemske igre in priprava na svetovno prvenstvo," pa je načrte za naprej razkril reprezentančni trener Gregor Brod.

Kaja Schuster Foto: Darko Petelinšek/JZS

V kategoriji do 70 kg je imela Kaja Schuster, povratnica po dolgotrajnih zdravstvenih težavah, srečo z žrebom in preskočila prvi krog, nato je obvladovala Oguljan Ruslanovo ter napredovala po vazariju in iponu, s tehniko za najnižjo oceno juko pa jo je nato ustavila dvakratna svetovna podprvakinja Hrvatica Lara Cvjetko, ki je na koncu osvojila celo zlato. Nika Koren je izgubila prvo borbo.

Dobro formo je potrdil tudi izkušeni David Štarkel v moški konkurenci do 60 kg. Za četrtfinale je premagal Mongolca Suhbata Bjambusarena in Talgata Orinbasarja iz Kazahstana. Nato ga je vrgel na koncu bronasti Rus Ajub Blijev, v repasažu pa Azerbajdžanec Ahmad Jusifov, ki je do brona prišel na drugi strani žreba.

V kategoriji do 81 kg je dobro nastopil tudi Nace Herkovič. Korošec je z juko napredoval proti Jahji Nurkoviću iz Črne Gore, nato pa z iponom ugnal še Japonca Sotaro Fujiwaro. V osmini finala je moral čestitati mlademu Italijanu Manuelu Parlatiju, ki je ob koncu dneva stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Čez 14 dni se bo serija najvišje ravni nadaljevala v Limi, kjer slovenskih prijav še ni, zanesljivo pa bodo Slovenci nato septembra nastopili v Budimpešti, saj bo tekma tudi generalka pred oktobrskim svetovnim prvenstvom v Azerbajdžanu.

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