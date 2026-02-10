Metka Lobnik in Nace Herkovič judoista leta 2025

Najboljše v letu 2025 so razglasili tudi na Judo zvezi Slovenije. V ženski konkurenci je ta naziv pripadel Metki Lobnik iz mariborskega Apolona, v moški pa Nacetu Herkoviču iz Slovenj Gradca. V klubski konkurenci so med člani vsi nazivi osvojili Bežigrajčani.

Metka Lobnik je v letu 2025 prepričala z zmago na grand slamu v Tbilisiju, slavila je tudi na veliki nagradi v Limi, v Linzu in Guadalajari pa je osvojila tretje mesto. Na svetovni lestvici se je s tem povzpela na sedmo mesto, lahko pa bi bila še kakšno mesto višje, a ji je to ob koncu sezone preprečila poškodba.

Za Lobnik sta se zvrstili izkušena olimpijka Bežigrada Kaja Kajzer in morda največji up med mladimi judoistkami Nika Tomc iz celjskega Sankakuja.

Nace Herkovič Foto: Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije Nace Herkovič je v lanski sezoni slavil na tekmi svetovnega pokala v Sarajevu, tekmi enakega ranga, kot jo bo konec tedna gostila Ljubljana, večkrat pa je po stopničkah posegal v evropskem pokalu. Za njim sta v izboru končala izkušeni Impolov borec David Štarkel, pred dnevi sedmi na grand slamu v Parizu in dolgoletni reprezentant Bežigrada Martin Hojak.

Med klubi je v ženski konkurenci slavil Bežigrad pred Apolonom in Sankakujem, v moški pa Bežigrad pred Impolom in Slovenj Gradcem. V pokalu je bil najboljši Bežigrad pred Impolom in Sankakujem.