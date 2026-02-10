Torek, 10. 2. 2026, 22.40
1 ura, 30 minut
Judo
Metka Lobnik in Nace Herkovič judoista leta 2025
Najboljše v letu 2025 so razglasili tudi na Judo zvezi Slovenije. V ženski konkurenci je ta naziv pripadel Metki Lobnik iz mariborskega Apolona, v moški pa Nacetu Herkoviču iz Slovenj Gradca. V klubski konkurenci so med člani vsi nazivi osvojili Bežigrajčani.
Metka Lobnik je v letu 2025 prepričala z zmago na grand slamu v Tbilisiju, slavila je tudi na veliki nagradi v Limi, v Linzu in Guadalajari pa je osvojila tretje mesto. Na svetovni lestvici se je s tem povzpela na sedmo mesto, lahko pa bi bila še kakšno mesto višje, a ji je to ob koncu sezone preprečila poškodba.
Za Lobnik sta se zvrstili izkušena olimpijka Bežigrada Kaja Kajzer in morda največji up med mladimi judoistkami Nika Tomc iz celjskega Sankakuja.
Nace Herkovič Nace Herkovič je v lanski sezoni slavil na tekmi svetovnega pokala v Sarajevu, tekmi enakega ranga, kot jo bo konec tedna gostila Ljubljana, večkrat pa je po stopničkah posegal v evropskem pokalu. Za njim sta v izboru končala izkušeni Impolov borec David Štarkel, pred dnevi sedmi na grand slamu v Parizu in dolgoletni reprezentant Bežigrada Martin Hojak.
Med klubi je v ženski konkurenci slavil Bežigrad pred Apolonom in Sankakujem, v moški pa Bežigrad pred Impolom in Slovenj Gradcem. V pokalu je bil najboljši Bežigrad pred Impolom in Sankakujem.