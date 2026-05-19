Med najboljšimi v kvalifikacijah na EP v lokostrelstvu Brenk in Jevšnik

S kvalifikacijami se je danes v Antalyi začelo evropsko prvenstvo v tarčnem lokostrelstvu. Od Slovencev sta se s sestavljenim lokom izkazala Aljaž Matija Brenk s četrtim in Tim Jevšnik s šestim mestom, Žiga Ravnikar in Žana Pintarič pa sta bila z ukrivljenim lokom 14. oziroma 19. Posamični izidi so šteli tudi kot kvalifikacije za ekipne tekme.

S sestavljenim lokom sta se v kvalifikacijah dobro odrezala Brenk in Jevšnik. Brenk je bil s 710 točkami četrti, Jevšnik pa z eno točko manj šesti. S tem bosta oba preskočila prva dva kroga in izločilne boje začela v petek med 32 najboljšimi.

Staš Modic bo po 43. mestu v kvalifikacijah s 692 točkami v sredo popoldne najprej nastopil proti Ircu Fionnu Rochu (672). Najboljši v kvalifikacijah je bil z izenačenim evropskim rekordom na 50 m Danec Mathias Fullerton (718).

Za moško ekipno tekmo so Brenk, Jevšnik in Modic skupaj zbrali 2111 točk, kar je bilo dovolj za peto mesto. Turki so za prvo mesto zbrali 2119 točk. V četrtek se bo Slovenija v osmini finala pomerila proti Slovaški (2086).

Z ukrivljenim lokom se je neposredno v drugi krog uvrstil Ravnikar, ki je bil s 663 točkami 14. Samo Vrbec je bil 36. (651), Oskar Zavašnik pa 41. (649). Najboljši v kvalifikacijah je bil Francoz Baptiste Addis (688).

Ravnikar bo po uvrstitvi med najboljših 24 v kvalifikacijah najprej prost, nato pa ga v sredo popoldne čaka boljši iz obračuna med Bolgarom Ivanom Bančevim (639) in Fincem Markusom Nikkanenom (633). Vrbec se bo pomeril z Estoncem Priitom Tanvelom (609), Zavašnik pa s še enim Estoncem Martinom Ristom (621).

Izkupiček vseh treh slovenskih predstavnikov je ekipno zadoščal za sedmi izid (1963), najboljša je bila Francija z 2021 točkami. Slovenci, ki bodo najprej prosti, se bodo v četrtek dopoldne v izločilnih bojih pomerili z boljšim iz obračuna med Estonijo (1792) in Švico (1954).

Pri ženskah je bila z ukrivljenim lokom najboljša Čehinja Marie Horačkova (672). Neposredno se je v drugi krog z 19. izidom kvalifikacij (648) uvrstila ena od dveh Slovenk v Antalyi Pintarič.

Tam se bo v sredo popoldne pomerila z boljšo iz armensko-grškega dvoboja med Hračuči Kirakosjan (594) in Martho Gkorila (624). Urško Čavič po 60. izidu kvalifikacij (602) v prvem krogu čaka Slovakinja Elena Bendikova (612).

Ravnikar in Pintarič sta v kvalifikacijah za mešano ekipno tekmo zbrala 1311 točk, kar je zadoščalo za 11. mesto. Najboljša je bila Francija s 1348 točkami. V četrtek se bosta slovenska predstavnika v prvem krogu pomerila s skromno Estonijo (1261), boljši se bo nato isti dan pomeril s Češko.

Prvenstvo se bo s posamičnimi dvoboji 1/16 finala nadaljevalo v petek, kolajne v posamičnih in ekipnih disciplinah bodo podelili v soboto in nedeljo.