golf Cameron Young Rory Mcllroy

McIlroy zapravil veliko prednost

Rory Mcilroy | Rory McIlroy je tretji dan mastersa v Augusti zapravil vodilno prednost. | Foto Reuters

Rory McIlroy je tretji dan mastersa v Augusti zapravil vodilno prednost.

Severnoirski golfist Rory McIlroy je tretji dan mastersa v Augusti zapravil vodilno prednost in bo v zadnji dan bojev za prestižni zeleni suknjič vstopil izenačen z Američanom Cameronom Youngom. McIlroy je na zgodovinskem igrišču v ameriški zvezni državi Georgia po izjemnih prvih dveh dnevih dosegel le 73 udarcev, enega nad parom.

McIlroy je dan začel z rekordno prednostjo šestih udarcev. Po tretjem dnevu turnirja pa je z 11 udarci pod parom izenačen z Američanom Youngom in le en udarec pred še enim Američanom Samom Burnsom.

"Veliko fantov bo imelo priložnost zadnji dan turnirja," je dejal McIlroy, "Vem, da moram igrati bolje, če želim zmagati. Danes preprosto ni bil moj dan."

Cameron Young | Foto: Reuters

Poleg Younga je tretji dan mastersa dosegel odličnih 65 udarcev tudi Američan Scottie Scheffler, številka 1 na svetovni lestvici, ki je zdaj na sedmem mestu, zaostaja le štiri udarce. Na četrtem mestu je Irec Shane Lowry.

McIlroy, ki brani naslov, je pokazal nepričakovano slabost, saj je žogico poslal med drevje in v vodo. Šestintridesetletnik se je mučil zlasti na enajsti luknji, ko je poslal žogico v vodo in dosegel dvojni bogey.

Po 13. luknji sta bila Young in Burns izenačena z McIlroyem. In boj za zeleni jopič je spet zelo odprt.

Doslej so naslov uspešno ubranili le Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) in Tiger Woods (2001/02). Petkratni zmagovalec velikih turnirjev v golfu McIlroy bi se lahko v nedeljo pridružil tej trojici.

