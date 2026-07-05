Matevž Manfreda osvojil še drugo kolajno na SP za mlajše člane

Slovenska kajakaša Matevž Manfreda in Anže Pikon sta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mlajše člane v kanadskem Halifaxu osvojila bronasto kolajno na 500-metrski razdalji.

Po petkovem naslovu svetovnega prvaka do 23 let na 200-metrski razdalji se je Matevž Manfreda zadnji dan prvenstva veselil še bronaste kolajne skupaj z Anžetom Pikonom.

Že pred prvenstvom sta sodila v krog favoritov za najvišja mesta, nenazadnje sta bila bronasta tudi na lanskem prvenstvu do 23 let na Portugalskem, pričakovanja pa upravičila v vseh nastopih v Kanadi.

V kvalifikacijski skupini sta neposredno uvrstitev v finale zgrešila za las in imela skupno drugi čas predtekmovanja, v polfinalni skupini sta bila najboljša, v odločilni tekmi prvenstva pa sta v cilj pred slovensko navezo priveslala le Madžara in Nemca.

"Vesela sva osvojitve te kolajne. Pogoji so bili zahtevnejši kot običajno, tudi tekma bi lahko bila malo boljša, ampak sva zelo zadovoljna in se veseliva naslednjih tekem," je v izjavi za kajakaško zvezo povedal Manfreda.

"To je dobra popotnica za naprej. Čez nekaj več kot štiri tedne nas čaka še svetovno prvenstvo v Poznanju, do takrat mislim, da lahko formo še nadgradiva in doseževa res dober rezultat," pa je dodal Pikon.

Manfreda in Pikon se bosta iz Halifaxa preselila v Montreal, kjer bo konec tedna potekala tretja letošnja tekma za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah. Poleg njiju bosta tam slovenske barve zastopali še kajakašici Anja Apollonio in Mia Medved.