Marrit Steenbergen nova svetovna rekorderka na 100 m prosto

Nizozemska plavalka Marrit Steenbergen je z 51,68 sekunde postavila nov svetovni rekord na 100 m prosto v 50-metrskih bazenih. To je 26-letnici uspelo na mednarodnem mitingu v Rimu.

Nizozemska plavalka je s tem za tri stotinke sekunde izboljšala prejšnjo najboljšo znamko Sarah Sjöström, ki jo je Švedinja odplavala pred slabimi devetimi leti na svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Steenbergen je četrta Nizozemka, ki je postavila svetovni rekord na 100-metrski razdalji v prosti tehniki. Pred tem je to uspelo še Willy den Ouden (1933-1936), Cocky Gastelaars (1956) in Inge de Bruijn (2000).

To je četrti letošnji svetovni rekord v 50-metrskih bazenih. Ob Steenbergen so najboljšo znamko izboljšali še Avstralec Cameron McEvoy na 50 m prosto (20,88) ter Američanki Kate Douglass prav tako na 50 m prosto (23,59) in Gretchen Walsh na 100 m delfin (54,33).