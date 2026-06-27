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Avtor:
STA

Sobota,
27. 6. 2026,
21.14

Osveženo pred

27 minut

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Marrit Steenbergen plavanje svetovni rekord

Sobota, 27. 6. 2026, 21.14

27 minut

Svetovni rekord

Marrit Steenbergen nova svetovna rekorderka na 100 m prosto

Avtor:
STA

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Marrit Steenbergen | Marrit Steenbergen se je podpisala pod svetovni rekord. | Foto Guliverimage

Marrit Steenbergen se je podpisala pod svetovni rekord.

Foto: Guliverimage

Nizozemska plavalka Marrit Steenbergen je z 51,68 sekunde postavila nov svetovni rekord na 100 m prosto v 50-metrskih bazenih. To je 26-letnici uspelo na mednarodnem mitingu v Rimu.

Nizozemska plavalka je s tem za tri stotinke sekunde izboljšala prejšnjo najboljšo znamko Sarah Sjöström, ki jo je Švedinja odplavala pred slabimi devetimi leti na svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Steenbergen je četrta Nizozemka, ki je postavila svetovni rekord na 100-metrski razdalji v prosti tehniki. Pred tem je to uspelo še Willy den Ouden (1933-1936), Cocky Gastelaars (1956) in Inge de Bruijn (2000).

To je četrti letošnji svetovni rekord v 50-metrskih bazenih. Ob Steenbergen so najboljšo znamko izboljšali še Avstralec Cameron McEvoy na 50 m prosto (20,88) ter Američanki Kate Douglass prav tako na 50 m prosto (23,59) in Gretchen Walsh na 100 m delfin (54,33).

Kate Douglass
Sportal Kate Douglass odplavala svetovni rekord na 50 m prosto
Marrit Steenbergen plavanje svetovni rekord
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