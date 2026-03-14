Sobota, 14. 3. 2026, 15.28

Vaterpolo, zaključni turnir pokala challenger

Mariborskim vaterpolistom šesto mesto v pokalu challenger

Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vaterpolisti Branika so na zaključnem turnirju pokala challenger v Istanbulu osvojili šesto mesto. V boju za peto mesto jih je visoko s 24:9 (6:4, 4:2, 7:1, 7:2) premagal malteški San Giljan.

Z izjemo dobrega uvoda v tekmo, ko so slovenski prvaki v četrti minuti povedli s 4:2, so vaterpolisti z Malte popolnoma nadigrali Branik. Že v uvodni četrtini so izid obrnili, na odmor odšli s štirimi goli prednosti, po menjavi strani pa popolnoma zagospodarili v bazenu.

Za Branik je tri gole dosegel Veljko Bucalo, dva Matej Rajšp, po enega pa Aleksander Paunović, Nikola Miletić, Aljaž Pevec in Harun Kazagić.

V polfinalu bosta danes igrala litovski Žaibas in malteška Sliema Nexavin, zvečer pa v turškem obračunu še Galatasaray in Enka Sport.

