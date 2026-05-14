Manfreda v Brandenburgu v finale A

Prvi dan druge tekme svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v nemškem Brandenburgu se je v slovenski kajakaški vrsti najbolj izkazal Matevž Manfreda. Z zmago v drugi polfinalni skupini na 200 metrov je napredoval v finale A in še nadgradil dosežek s prve tekme v Szegedu prejšnji teden.

Med devetimi finalisti je v polfinalu zabeležil šesti čas, še nekoliko hitrejši pa je bil pred tem v predtekmovanju, v katerem je v svoji skupini prav tako zmagal.

V isti predtekmovalni skupini je bil Anže Pikon peti, peti je bil tudi v tretji polfinalni skupini, kar mu je zagotovilo finale B. Finalne vožnje bodo na sporedu v soboto.

Pri dekletih je v predtekmovanju na 500 metrov nastopila Mia Medved, v svoji skupini je zasedla četrto mesto, kar je bilo dovolj za petkov polfinale.

V petek jo čaka tudi predtekmovanje v dvojcu skupaj zna 500 metrov, slednjo tudi predtekmovanje v enojcu na 200 metrov. Predtekmovalno delo v dvojcu na 500 metrov čakain