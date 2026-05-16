Avtor:
STA

Sobota,
16. 5. 2026,
19.07

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Kajak - kanu, mirne vode, Brandenburg

Manfreda drugi na tekmi svetovnega pokala v Brandenburgu

Matevž Manfreda | Matevž Manfreda je osvojil srebrno kolajno. | Foto Mia Medved

Matevž Manfreda je osvojil srebrno kolajno.

Foto: Mia Medved

Slovenski kajakaš Matevž Manfreda je na drugi tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Brandenburgu dosegel svoj najboljši dosežek na tekmah svetovnega pokala. Osvojil je srebrno kolajno, v finalu A je zasedel drugo mesto, za osem stotink sekunde ga je premagal le Madžar Sandor Totka. Tretji je bil Portugalec Messias Baptista.

"Fenomenalno. Presenečen sem, tega nikakor nisem pričakoval in seveda sem zelo vesel. Bilo je še nekaj rezerve, start bi lahko bil boljši, a sem nato dobro potegnil in sem zadovoljen," je po uspehu v sicer neolimpijski disciplini dejal Matevž Manfreda.

Anže Pikon je nastopil v finalu B, v njem je zasedel sedmo mesto, skupno je bil tako 16.

Kajakaša sta skupaj nastopila tudi v polfinalu dvojca na 500 metrov, v svoji skupini sta bila peta in bosta v nedeljo nastopila v finalu B. "Dvojec je v letošnji sezoni prioriteta," pa je Manfreda priznal, da bi bil še bolj vesel, če bi do podobnega uspeha prišel v dvojcu.

Najboljša slovenska kajakašica Anja Apollonio bo tako kot na prvi tekmi svetovnega pokala v Szegedu tudi na drugi v nemškem Brandenburgu nastopila v obeh finalih A svojih disciplin. Tako na 200 metrov posamično kot v dvojcu z Mio Medved na 500 metrov je v polfinalu zasedla tretje mesto.

Medved je danes nastopila tudi v finalu B na 500 metrov, uvrstila se je na osmo mesto.

