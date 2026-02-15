Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
21.36

Osveženo pred

44 minut

Nedelja, 15. 2. 2026, 21.36

44 minut

Magnus Carlsen prvi svetovni prvak v šahu prostega sloga

Magnus Carlsen | Magnus Carlsen se lahko pohvali z novim naslovom. | Foto Reuters

Magnus Carlsen se lahko pohvali z novim naslovom.

Foto: Reuters

Norvežan Magnus Carlsen je postal prvi svetovni prvak v šahu prostega sloga. Na svetovnem prvenstvu na gradu Weissenhaus na baltski obali Nemčije je v finalu ugnal Američana Fabiana Caruano, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Petintridesetletni norveški zvezdnik je po štirih partijah Fabiana Caruano premagal z 2,5:1,5. "To zagotovo ni bila ena mojih najbolj prepričljivih zmag," je dejal Magnus Carlsen, ki je trenutno tudi svetovna številka ena in svetovni prvak v hitropoteznem šahu.

V šahu prostega sloga se položaji figur v zadnji vrsti naključno izžrebajo, s čimer odpravijo tradicionalne strategije odpiranja in obrambe. Carlsen je za zmago prejel denarno nagrado v višini približno 84.300 evrov.

Lani je bila organizacija tovrstnega SP predmet spora med mednarodno zvezo Fide na eni ter Carlsenom in nemškim organizatorjem prostega sloga Janom Henricom Büttnerjem na drugi strani.

