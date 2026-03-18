"Vsi sprašujejo, radi bi pomagali in bili del te zgodbe," nam je v intervjuju povedal Luka Božič, vrhunski slovenski kanuist na divjih vodah, ki se kljub velikemu družinskemu projektu vneto pripravlja na novo sezono. Kateri so njegovi cilji za novo sezono in kako mu uspeva vse usklajevati?

Luka Božič in njegova partnerka Taja bosta kmalu stopila v turizem. Foto: Toni Konrad

Luka Božič, primorski kanuist na divjih vodah, je imel v zadnji sezoni veliko vzponov in padcev. Dolgo časa ga je pestila poškodba kolena, a danes zatrjuje, da je koleno v veliko boljšem stanju. Zato je pripravljalno obdobje potekalo brez večjih zapletov. Medtem ko so nekateri slovenski reprezentanti del zime preživeli na pripravah v Združenih arabskih emiratih, se sam zadnja leta odloča za nekoliko drugačno pot. Večino treningov opravi v Franciji in trenira tudi z aktualnim olimpijskim prvakom Nicolasom Gestinom. Njegovo življenje pa ni sestavljeno samo iz treningov in tekmovanj. V Modrejcih skupaj s partnerko zaključuje gradnjo hotela, ki naj bi vrata odprl že v začetku poletja. Projekt mu jemlje kar nekaj energije, a verjame, da bo po odprtju nekoliko lažje.

V preteklosti ste imeli kar nekaj težav z zdravjem in kolenom. Kakšno je trenutno vaše stanje?

Koleno je v redu. Kakor sem rekel, že od sredine prejšnje sezone naprej je bilo v redu, prav tako v pripravljalnem obdobju letos. Lahko delam po dva treninga na vodi. Za zdaj moram potrkati, da s tem nimam težav.

Od večine ostalih reprezentantov ste vi letos trenirali v Evropi, kajne?

Na družbenih omrežjih sem malo manj ažuren, ker je preveč dela. Sicer sem bil dvakrat po dva tedna v Franciji. Se pravi, januarja sem bil dva tedna v Pauju, potem sem prišel za en teden domov in se nato vrnil nazaj. Šli pa smo tudi v Bretanijo, na severozahod Francije, kjer smo imeli eno pripravljalno tekmo. Povabil me je olimpijski prvak Nicolas Gestin. Večinoma so bili tam vsi dobri Francozi, tako da je bila močna tekma. Videli pa smo tudi vse lepote tega dela Francije. Bilo je super.

Načeloma se že kar nekaj časa odločate za evropske destinacije. Kako pa ste spremljali vojne kalvarije, ki so prizadele tudi Združene arabske emirate? Tam veliko trenirajo tudi slovenski divjevodaši.

Za Pau se odločam predvsem zaradi tehničnega vidika. Menim, da lahko na tej progi naredim cel sklop treningov, ki jih potrebujem za sezono. Dubajska proga mi je v redu za začetek novembra ali decembra, za tehniko pa sem mnenja, da se tam ne da delati. Zato se odločam za Pau. Sicer je težko gledati, kaj se dogaja v svetu. K sreči so bili že vsi naši tekmovalci doma, tako da niso ostali kje ujeti. Danes je očitno vse mogoče in ne bi bil presenečen, da bi v našem življenju do nas prišlo še kaj. Seveda upam, da ne. Svet gre naprej in se spreminja, mi pa lahko le upamo na najboljše.

Kako ste sicer zadovoljni s svojo trenutno pripravo in kakšni so vaši načrti za bližnjo prihodnost?

Zdaj sem bil tri tedne doma, sicer hodim od ponedeljka do srede v Ljubljano na treninge. Tam naredim trening na divji vodi v Tacnu in fitnes, doma pa delam bolj za fizično pripravo na mirni vodi, kakšen fitnes in kakšen vzdržljivostni trening. Jutri pa se odpravljam v Oklahomo za dva tedna.

Imeli bomo priprave za svetovno prvenstvo in še tekmo ICF. To bo prva resnejša tekma in se že veselim nove proge. Kar sem do zdaj videl, je super konfiguracija. To bodo tudi zadnje priprave pred uradnim začetkom tekmovalne sezone.

Omenili ste, da ste vsak teden od ponedeljka do srede v Ljubljani, kamor se vozite z Mosta na Soči. Vam to ob vašem družinskem življenju in hotelskem projektu vzame veliko energije?

Že od začetka pripravljalnega obdobja delam na ta način. Predvsem imam v Ljubljani manj motečih dejavnikov. Tukaj so otroci, projekt v Modrejcih … In tiste tri dni se res lahko posvetim treningu. Tudi ko pridem domov, se tisto uro ali uro in pol, ko sem na vodi ali v fitnesu, posvetim temu. Še zmeraj misli malo uhajajo k drugim stvarem, ampak vseeno mislim, da sem do zdaj naredil dobro pripravljalno obdobje. Količinsko bom rekel, da je mogoče malo manj, ampak pri teh letih imam že nekaj kilometrine za seboj, tako da mi ni treba toliko trenirati. Kar zadeva tekmovalno sezono, moram biti spočit in ravno prav aktiviran, da odpeljem dobro tekmo.

Projekt v Modrejcih … s tem ste verjetno mislili hotel, ki ga gradite skupaj s partnerko?

Da, tako je. Lepo je videti, da je medijsko že zaživel. Vseeno si želimo najprej dobiti goste, potem pa še vse ostalo. Smo načeloma v zaključni fazi. V notranjosti se delajo zadnje stvari. Načrt odprtja se je sicer nekoliko zamaknil. Sprva smo ga mislili odpreti prvega maja, ampak se je zamaknilo za en mesec, tako da računamo na prvo polovico junija. Jaz mislim in upam, da bo steklo. Dobili smo tudi že nekaj zaposlenih iz lokalnega okolja. Manjka še osebje v kuhinji, ampak načeloma stvar deluje.

Ven nisva dala še praktično nobenega oglasa, vse je šlo od ust do ust. Vsi sprašujejo, radi bi pomagali in bili del te zgodbe. Trenutno si ne želiva nakopati preveč stvari za prvo sezono in bova ponudila samo tisto, kar sva zmožna v tem trenutku. V prihodnjih sezonah pa bo prišlo še do kakšnih posebnih ponudb. To je proces, kjer moraš stalno delati kaj novega, tako da imamo še veliko prostora za napredek in dodajanje novih aktivnosti.

Koliko vam je ta projekt vzel energije?

Če sem iskren, kar veliko. Ko sem na pripravah in v Ljubljani, se lahko malo odmaknem. Je pa seveda s tem nekaj dela. Včasih zmanjkuje časa, potem so tu še otroci iz vrtca, zato je vse skupaj še toliko težje. Vsekakor mi jemlje energijo. Zato komaj čakam, da bo odprto; takrat bo zame nekoliko lažje. Vsaj upam, da bo tako, ker bodo še ostali, ki bodo zaposleni in bodo imeli svoje naloge.

Kaj si želite za prihodnjo sezono v kanuju?

Po zadnji sezoni, ko sem imel veliko vzponov in padcev, si želim predvsem nekaj konstantnih uvrstitev. Po tem sem bil znan v preteklih letih. Bom rekel, pred olimpijskimi igrami, ko sem zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala, pa še precej redno sem se uvrščal na stopničke svetovnega pokala. Ne bom rekel, da si ne želim stopničk, ampak seveda si v prvi vrsti želim finala. Potem vemo, da se lahko tam zgodi karkoli. Delam na tem, da bom čez celotno sezono imel konstantne rezultate. Svetovno prvenstvo bo spet vrhunec sezone.

