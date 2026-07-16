"Ne bom rekel, da vse skupaj ni pustilo posledic," je bil odkrit Luka Božič, slovenski kanuist na divjih vodah, potem ko sta skupaj s partnerko odprla hotel, kar mu je vzelo kar nekaj energije. A kot pravi sam, bo imel dovolj časa, da se bo lahko v miru pripravil na svetovno prvenstvo v Oklahomi.

Za Luko Božiča je bilo zadnje obdobje vse prej kot mirno. Ostal je brez trenerja, doma pomagal pri odprtju družinskega hotela, zdaj pa ga čaka najpomembnejša tekma sezone – svetovno prvenstvo v Oklahomi. Kljub vsemu ostaja optimist. Pred odhodom na svetovno prvenstvo v Oklahomo je spregovoril o svojih ciljih, brez dlake na jeziku pa je bil tudi glede razmer v slovenskem kajaku, potem ko je razkril, kako sta on in del ekipe ostala brez trenerja.

"Zadnja tekma oziroma rezultat nista bila pravi odraz moje vožnje." Foto: Nina Jelenc

Na zadnji tekmi svetovnega pokala ste osvojili 20. mesto, pred tem pa deveto in tretje. Rezultati so v zadnjem obdobju nekoliko padli, a ste še vedno skupno tretji v svetovnem pokalu. Kako ocenjujete dozdajšnji del sezone?

Da, rezultati so v zadnjem obdobju nekoliko padli. Zadnja tekma oziroma rezultat nista bila pravi odraz moje vožnje, saj sem na koncu proge naredil eno veliko napako, ki me je stala uvrstitve v finale. Do zadnjih vrat sem imel čas nekje za tretje mesto.

Na koncu sem bil tudi sam presenečen, da sem kljub temu še vedno skupno na tretjem mestu svetovnega pokala. To mi veliko pomeni, ker vidim, da sem še vedno zraven najboljših, tudi po takšni napaki. Je pa res, da je svetovno prvenstvo ena sama tekma. Takrat moraš v bistvu v treh vožnjah narediti vse, da prideš do odličja. V naslednjih dveh tednih se bom pripravljal najbolje, kot znam.

Luka Božič je pred leti skupaj s Sašem Taljatom blestel v kanuju dvosedu. Foto: Reuters Na ZDA vas vežejo lepi spomini. Tam sta s Sašem Taljatom v kanuju dvosedu osvojila naslov svetovnih prvakov, kajne?

Tisto je bilo povsem drugačno okolje, bolj v hribih in na smučišču. Zdaj bomo sredi Amerike, kjer naj bi bilo čez dan vsak dan okoli 40 stopinj, tako da bo to nekaj povsem drugega. Da, na Deep Creek (2014) me vežejo zelo lepi spomini. Tam sva s Sašem postala svetovna prvaka v kanuju dvosedu.

Takrat je bila to šele moja druga sezona v kanuju enosedu in že uvrstitev v finale je bila zame velik uspeh. Tudi zdaj, ko sem bil tam na zadnjih pripravah, moram reči, da sem se zelo dobro prilagodil in opravil veliko kakovostnega treninga.

Mogoče danes razmišljam nekoliko drugače kot mlajši tekmovalci, ki si želijo tam opraviti čim več treninga. Moja regeneracija je daljša in raje se v miru pripravljam doma. Seveda je pomembno, da se navadiš na progo, ki je v Oklahomi zelo specifična. Ampak pri teh letih predvsem potrebujem mir in večji poudarek na fizični pripravi. Če bom na tekmo prišel spočit in dobro pripravljen, potem mislim, da lahko dosežem res dober rezultat.

"Nisem samo jaz ostal brez trenerja." Foto: Ana Kovač

Pred časom ste ostali brez trenerja. Izkušenj imate sicer ogromno, a je takšna situacija verjetno težka za vas?

Želel bi povedati nekoliko več. Nisem samo jaz ostal brez trenerja. Pravzaprav je vse skupaj precej nenavadno, ker trenerja praktično nima večji del ekipe. To obdobje smo krpali z drugimi trenerji doma. Kot vedno opozarjamo, je treba najprej ustvariti dobre pogoje doma. Ne samo za nas, ampak tudi za naslednje generacije. Pogoji pa so takšni, kot so. Jaz sem ostal brez svojega, pravzaprav del ekipe nima trenerja, ki bi skrbel za trening doma, pripravo na tekme in celoten proces. Zdi se mi, da je zveza temu namenila premalo pozornosti, zato smo zdaj v takšnem položaju.

Foto: Bojan Puhek Kdo bo zdaj vaš trener oziroma spremljevalec na svetovnem prvenstvu?Odkar sem ostal brez trenerja, sem naredil vse, kar je bilo v moji moči. Na sestankih sem poskušal doseči, da bi Borut (Borut Javornik, op. p.) vseeno ostal. Potem sem v Tacnu delal z Inakijem Gomezom, ki je že dlje časa del naše ekipe. Pozneje so vpoklicali Vida Kudra Marušiča, ki je bil z menoj na zadnjih dveh tekmah svetovnega pokala in bo z menoj tudi na svetovnem prvenstvu.

Za drugi del sezone je za zdaj še vse odprto. Seveda imam izkušnje, vsaj jaz jih imam dovolj, da vem, kako se pripraviti in kakšen trening narediti, da sem dobro pripravljen. Kljub temu pa športnik potrebuje strokovno podporo.

Kaj pričakujete od sebe na letošnjem svetovnem prvenstvu? Izkušnje imate, rezultate tudi.Že po lanski sezoni in tudi pred začetkom letošnje sem poudarjal, da si želim predvsem konstantnosti. Da ne bi delal velikih napak oziroma imel velikih nihanj v svojih vožnjah. Res je, v Augsburgu sem naredil eno večjo napako, vendar sem vse preostale tekme oddelal na zelo visoki ravni. To si želim pokazati tudi v Oklahomi.

Rezultati, ki sem jih dosegel do zdaj, me navdušujejo. Zdaj bosta pomembna predvsem dva tedna priprav, da ne naredim preveč treninga, temveč da na tekmo pridem spočit, s trezno glavo in dobro aktiviran.

Foto: Toni Konrad

Odprli ste tudi hotel, kar je verjetno velik mejnik v vašem zasebnem življenju. Kako ste za zdaj zadovoljni in koliko je vse skupaj vplivalo na priprave na svetovno prvenstvo?

Prav gotovo je vse skupaj vplivalo name. Po zadnji tekmi svetovnega pokala sem šel takoj domov in zadnji teden pomagal, da je prišlo do odprtja hotela. Ne bom rekel, da to ni pustilo posledic. Vse skupaj je bil velik zalogaj in dolgo obdobje usklajevanja športa, projekta in družine. Upal sem, da bom po odprtju nekoliko bolj miren, a za zdaj še ni povsem tako.

V zadnjih dveh tednih je bilo kar zahtevno usklajevati družino, projekt in treninge. Verjamem pa, da bom do svetovnega prvenstva imel dovolj časa, da se bom lahko v miru pripravil.

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