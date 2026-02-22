Lokostrelec Tim Jevšnik bronast na evropskem prvenstvu

Tim Jevšnik je osvojil bronasto odličje v kategoriji sestavljeni lok na evropskem članskem dvoranskem prvenstvu v Plovdivu v Bolgariji. Član lokostrelskega kluba Gornji Grad je v boju za tretje mesto premagal hrvaškega tekmovalca Domagoja Budna, so sporočili iz Lokostrelske zveze Slovenije.

Tim Jevšnik je na poti do dvoboja za bron najprej premagal Ukrajinca Oleksandra Trapeznikova, nato Madžara Laszla Szijarta in v četrtfinalu Danca Martina Damsba.

V polfinalu je bil s 149:146 boljši Francoz Nicolas Girard. Jevšnik se je v dvoboj za bronasto medaljo podal proti tekmecu s Hrvaške. V prvih štirih serijah je slovenski tekmovalec uspešno ohranjal prednost v točkah in dvoboj končal s 146:143, kar mu je prineslo končno tretje mesto na tekmovanju.

V Plovdivu so nastopili trije Slovenci. Samo Vrbec se je v kategoriji ukrivljeni lok na turnirju v starosti do 21 let uvrstil na osmo mesto, Timotej Obreza Škerjanec pa je v kategoriji sestavljeni lok prav tako v tekmovanju do 21 let končal na 17. mestu.