Ljubljana Slovan do četrtega pokalnega naslova v vaterpolu

Vaterpolisti Ljubljane Slovana so letošnji zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja. Na finalni tekmi v Kamniku so premagali ekipo Koper - Hanna s 15:7 (4:2, 3:3, 5:0, 3:3) in se četrtič veselili pokalne lovorike.

Varovanci Jureta Škofa, ki srečanja zaradi kazni ni mogel voditi s klopi, so udarno odprli finale in povedli za tri. V drugem delu igre so nato Koprčani nekajkrat prišli na gol zaostanka, ob menjavi strani pa so vaterpolisti iz prestolnice vendarle vodili s 7:5.

Sledila je izjemna tretja četrtina, ki so jo vaterpolisti iz slovenske prestolnice dobili s 5:0. Koprčanov nato v zadnji četrtini niso spustili več blizu in slavje Ljubljančanov na bazenu Pod Skalo se je lahko začelo.

Pri novih pokalnih prvakih je štiri gole zabil Matija Bernard Čanč, po tri sta dodala Enej Potočnik in Luka Ćetković. Za Koper jih je ravno toliko dosegel Gašper Fičur.

Absolutni rekorder po številu pokalnih naslovov je kranjski Triglav, ki je doslej 21-krat zmagal v tem tekmovanju. Koper ostaja pri sedmih naslovih, po enkrat pa sta slavila tudi Branik Maribor in kamniški Calcit.