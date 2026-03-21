Avtor:
STA

Sobota,
21. 3. 2026,
22.03

Lada Pusch Dora Valant Narodni dom ritmična gimnastika

Ritmična gimnastika, mednarodni turnir MTM Narodni dom

Lada Pusch zmagovalka v Ljubljani, Dora Valant šesta

Lada Pusch | Lada Pusch je osvojila Ljubljano. | Foto Guliverimage

Lada Pusch je osvojila Ljubljano.

Foto: Guliverimage

Nemka Lada Pusch, finalistka zadnjega evropskega prvenstva, je zmagovalka 38. mednarodnega turnirja v ritmični gimnastiki MTM Narodni dom. Čeprav ni nastopila povsem brez napak, je slavila zmago pred Italijanko Margherito Fucci. Najboljša Slovenka je bila Dora Valant na šestem mestu, Alja Ponikvar je končala mesto za njo.

Občinstvo je najbolj navdušila olimpijska in dvakratna svetovna prvakinja Darja Varfolomeev. Nemška zvezdnica, ki si je prav ljubljanski turnir izbrala za uvod v novo sezono, je tako za izjemno predstavo s kiji (30,950) kot trakom (28,850) prejela daleč najvišji oceni tekmovanja.

Sicer se je poznalo, da gre šele za začetek tekmovalne sezone, saj je večina tekmovalk v težkih in atraktivnih sestavah še delala napake.

Potem ko je Dora Valant uvodni dan z obročem in žogo navdušila s četrtim mestom, je danes v nastopu s kiji naredila vrsto napak. Za konec tekmovanja pa je prikazala lepo sestavo s trakom in skupno kot najboljša Slovenka končala na šestem mestu.

Prva domača adutinja Alja Ponikvar, mladinska evropska podprvakinja s kiji, je imela v času priprav na turnir težave s poškodbo. Čeprav je ta sanirana, je bil očitno primanjkljaj treninga v zadnjih tednih prevelik, da bi prikazala sestave tako, kot si je sama želela.

Prvi dan je pri obroču in žogi naredila preveč napak, tudi sestave s kiji ni opravila po željah. Za konec pa je Ponikvar na veselje domačih navijačev s trakom le pokazala, zakaj je bila ena najboljših na stari celini, in prejela drugo oceno tekmovanja (27,150) le za olimpijsko prvakinjo Varfolomeev.

Na koncu je Ponikvar z 18. mesta po ponesrečenem prvem dnevu napredovala na končno sedmo mesto. Paula Loboda je bila 20., Urša Kračman pa 27.

Med kadetinjami je zmagala Tia Dolinar, med starejšimi njena klubska kolegica pri Narodnem domu Aleksandra Serpova. Med mladinkami je bila najboljša Bolgarka Antoaneta Cankova, med Slovenkami pa Una Mijić na 11. mestu.

V nedeljo za konec tridnevnega spektakla ritmičark v prestolnici sledijo še finalni nastopi najboljših z obročem, žogo, kiji in trakom.

Alja Ponikvar
Sportal Narodni dom Ljubljana do naslova pokalnih prvakinj
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.