Slovenci lahko potrdijo nastop na premiernem SP, Švicarji so ga že

Slovenska moška floorball reprezentanca v Škofji Loki te dni gosti kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo decembra potekalo v Malmöju. Slovenci so po dveh tekmah pri dveh zmagah, že danes zvečer pa lahko na tekmi proti Belgiji uresničijo sanje in se prvič uvrstijo na člansko svetovno prvenstvo. Tega so s petkovo zmago že potrdili favoriti skupine Švicarji, ki bodo v nedeljo zadnji tekmic izbrancev Gorazda Tomca. Vstopnico za prvenstvo si bodo zagotovile prve tri reprezentance.