Slovenci so se poigrali z Italijani in naredili nov korak proti uresničitvi želje

Slovenska moška floorball reprezentanca v Škofji Loki te dni gosti kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo decembra potekalo v Malmöju. Slovenci so v sredo zdržali zaključni pritisk Dancev in vknjižili pomembno zmago (3:2), dan zatem pa visoko, s kar 11:2 odpravili Italijane in naredili korak proti uresničitvi želje - prvi uvrstitvi na svetovno prvenstvo. Pri dveh zmagah so tudi favoriti skupine Švicarji, ki so danes s 13:2 odpravili še Belgijce in vodijo. Vstopnico za svetovno prvenstvo si bodo zagotovile prve tri reprezentance.