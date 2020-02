Slovenke do prve zmage v boju za Tokio

Lena Gabršček in preostale reprezentantke so vknjižile prvo zmago.

S tem so Slovenke naredile pomemben korak na poti do uvrstitve v polfinale turnirja, ki bo na sporedu v petek. Tekmo so boljše začele Finske, ki so tesno dobile prvi niz, nato pa so Slovenke zaigrale bolje in tesno dobile naslednja dva niza. V četrtem je bila razlika občutna.

"Na papirju smo zmagali, a igra še ni bila taka, ko bi morala biti. Mi vemo, da imamo še rezerve," je po že drugi tekmi v prvem tekmovalnem dnevu povedala Lena Gabršček.

V slovenski ekipi v Kanadi so Suzana Ocepek, Lena Gabršček, Jana Ferjan, Danica Gošnak, Mira Jakin, Senta Jeler, Klara Vrabič, Klara Jeretina in Tija Vrhovnik.

Do zdaj trikrat na paralimpijskih igrah

Slovenske odbojkarice so doslej trikrat nastopile na paralimpijskih igrah, na prvih v Atenah 2004 so zasedle četrto mesto, nastopile so tudi v Pekingu 2008 in Londonu 2012, manjkale so le v Riu de Janeiru 2016.

Na paralimpijske igre v Tokiu so že uvrščene Rusija, ZDA, Kitajska, Italija, Brazilija, Ruanda in Japonska. Peterica ekip Kanada, Slovenija, Nemčija, Finska in Ukrajina pa se merijo za zadnjo osmo vozovnico.

Slovensko izbrano vrsto čakata še dve tekmi. Prva bo na sporedu danes ob 18. uri proti Nemčiji, druga pa v petek ob 16. uri proti Ukrajini.