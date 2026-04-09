Avtor:
STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
14.30

Osveženo pred

8 minut

Kuharič in Dvoršak čez eliminacije strelk v Granadi

Urška Kuharič | Kuharič je zadela 589 krogov, od tega 198 v klečečem, 199 v ležečem in 192 v stoječem položaju. | Foto Katja Kodba/STA

Slovenski strelki Urška Kuharič in Živa Dvoršak sta si na današnji eliminacijski tekmi izborili nastop na petkovi kvalifikacijski tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov za svetovni pokal v španski Granadi.

Kuharič je zadela 589 krogov, od tega 198 v klečečem, 199 v ležečem in 192 v stoječem položaju. Dvoršak je eliminacijsko tekmo končala s 581 krogi, kleče in leže je zadela po 196, stoje pa 189 krogov.

Tretja slovenska strelka Hana Strakušek ni bila uspešna v tej olimpijski disciplini, njen končni izkupiček 557 krogov (189 kleče, 180 leže in 188 stoje) ni bil dovolj za preboj na kvalifikacijsko tekmo.

V eliminacijah je bila najboljša Norvežanka Jeanette Hegg Duestad s 595 krogi.

Danes je na veliko sceno stopila tudi Denis Bola Ujčič. V disciplini malokalibrska pištola 25 metrov je zadela 562 krogov, od tega 282 v natančnem in 280 v hitrostrelnem delu strelskega programa. V konkurenci 63 strelk je zasedla 58. mesto.

Na dvodnevni tekmi je bila med skupno 63 tekmovalkami najboljša Kitajka Xiao Jiaruixuan s 590 krogi, ki je nato v velikem finalu osmih najboljših strelk v dodatnem razstreljevanju za prvo mesto ugnala rojakinjo Kong Jieru z 9:8. Obe sta pred tem zadeli po 39 krogov.

Najbolj izpostavljena slovenska strelka Manja Slak, nosilka srebrne kolajne z nedavnega evropskega prvenstva v armenskem Erevanu, bo na strelsko črto stopila v soboto. V disciplini zračna pištola 10 metrov bo poleg 19-letne obetavne slovenske strelke nastopila tudi Anja Prezelj.

Dvoršak, Kuharič, Strakušek ter Urško Hrašovec v nedeljo čaka še nastop v zračni puški 10 metrov.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.