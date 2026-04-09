Kuharič in Dvoršak čez eliminacije strelk v Granadi

Slovenski strelki Urška Kuharič in Živa Dvoršak sta si na današnji eliminacijski tekmi izborili nastop na petkovi kvalifikacijski tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov za svetovni pokal v španski Granadi.

Kuharič je zadela 589 krogov, od tega 198 v klečečem, 199 v ležečem in 192 v stoječem položaju. Dvoršak je eliminacijsko tekmo končala s 581 krogi, kleče in leže je zadela po 196, stoje pa 189 krogov.

Tretja slovenska strelka Hana Strakušek ni bila uspešna v tej olimpijski disciplini, njen končni izkupiček 557 krogov (189 kleče, 180 leže in 188 stoje) ni bil dovolj za preboj na kvalifikacijsko tekmo.

V eliminacijah je bila najboljša Norvežanka Jeanette Hegg Duestad s 595 krogi.

Danes je na veliko sceno stopila tudi Denis Bola Ujčič. V disciplini malokalibrska pištola 25 metrov je zadela 562 krogov, od tega 282 v natančnem in 280 v hitrostrelnem delu strelskega programa. V konkurenci 63 strelk je zasedla 58. mesto.

Na dvodnevni tekmi je bila med skupno 63 tekmovalkami najboljša Kitajka Xiao Jiaruixuan s 590 krogi, ki je nato v velikem finalu osmih najboljših strelk v dodatnem razstreljevanju za prvo mesto ugnala rojakinjo Kong Jieru z 9:8. Obe sta pred tem zadeli po 39 krogov.

Najbolj izpostavljena slovenska strelka Manja Slak, nosilka srebrne kolajne z nedavnega evropskega prvenstva v armenskem Erevanu, bo na strelsko črto stopila v soboto. V disciplini zračna pištola 10 metrov bo poleg 19-letne obetavne slovenske strelke nastopila tudi Anja Prezelj.

Dvoršak, Kuharič, Strakušek ter Urško Hrašovec v nedeljo čaka še nastop v zračni puški 10 metrov.

