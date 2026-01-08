Kopitar vlagatelj v golfski klub Los Angeles: Ko se je ponudila priložnost ...

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je postal vlagatelj v golfski klub Los Angeles (LAGC), ki tekmuje v hibridni seriji tekmovanj TGL, poroča spletna stran Sporting Tribune. Osemintridesetletni Hrušičan je informacijo pred dnevi potrdil na družbenih omrežjih, že tako pa velja za velikega golfskega navdušenca.

"Ker sem sam precej strasten igralec golfa in resnično obožujem ta šport, spremljam stvari in vidim, da TGL pridobiva na veljavi. Zabavno je gledati ligo. Ko se je priložnost za vključitev ponudila, sem jo takoj izkoristil," je ob tem dejal Anže Kopitar. LAGC je sicer eno izmed šestih moštev v drugi sezoni lige TGL.

Kapetan kraljev, ki je trenutno poškodovan, je dejal, da ga je nagovoril predsednik kluba LAGC Neil Hubman, hitro pa je privolil v investicijo v klub.

"Anže predstavlja vse, kar cenimo v LAGC, torej elitno tekmovalnost, vodstvene sposobnosti in globoko povezanost z Los Angelesom. Je športnik svetovnega kova, strasten igralec golfa in nekdo, ki razume, kaj pomeni zastopati to mesto na najvišji ravni. Ponosni smo, da ga lahko pozdravimo v naši skupini vlagateljev," je Hubman je dejal v uradni objavi kluba.

Kopitar je sicer velik navdušenec nad golfom, ljubezen do tega športa pa je zrasla predvsem v mestu angelov, kjer je vse od prihoda v NHL oziroma od sezone 2006/2007 član kraljev. Sodeluje tudi pri številnih dobrodelnih turnirjih tako v Los Angelesu kot v domovini.

Hrušičan je še eno od slavnih imen, vpletenih v golfski klub Los Angeles. Med njimi sta še zakonca Alexis Ohanian in Serena Williams ter tudi Venus Williams. Z Los Angelesom sodeluje tudi investicijska skupina, v kateri je med drugimi tudi Giannis Antetokounmpo.

Kopitar je pred sezono najavil, da bo ta zanj zadnja v karieri poklicnega športnika. Nato ga čaka selitev nazaj v domovino, a mu nova investicija omogoča dodaten način, da bo ostal povezan s skupnostjo v Los Angelesu.

"To bo odličen izgovor, da pridem sem in ostanem del skupnosti, katere del sem že 20 let. Oba moja otroka sta bila rojena tukaj. Tu imamo prijatelje zunaj hokeja. Zdaj pa se je pojavila ta priložnost z LA Golf Clubom," je o nadaljnjih načrtih dejal slovenski as.

Liga TGL v dvorani združuje virtualni golf z velikim projektorjem ter igranje na visokotehnološki zaključni zelenici s prilagodljivim profilom. Ligo so v partnerstvu s PGA ustanovili Tiger Woods, ki igra za Jupiter Links, Rory McIlroy (Boston) in funkcionar Mike McCarley.

V šestih ekipah ob Woodsu in McIlroyju igrajo še številni zvezdniki golfa. Za Los Angeles denimo Američan Collin Morikawa ter Angleža Justin Rose in Tommy Fleetwood.

Ekipa dvoboje igrajo v dveh delih. Najprej tri na tri z izmenjavanjem udarcev na prvih devetih luknjah, nato pa na zadnjih šestih luknjah sledijo posamični dvoboji. Vsaka luknja šteje eno točko, vsak igralec odigra dve luknji, v primeru izenačenja sledijo podaljški.

Celoten dvoboj med dvema ekipama traja okoli dve uri in je prilagojen mlajšim navijačem ter trenutnim smernicam v športu s številnimi dodatnimi pravili, omejitvijo časa za udarec, sodniki, minutami odmora ter jokerjem za dvojne točke.