Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
11. 4. 2026,
20.35

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
ritmična gimnastika Alja Ponikvar

Sobota, 11. 4. 2026, 20.35

1 ura, 30 minut

DP v ritmični gimnastiki

Komaj 17-letna Alja Ponikvar je nova državna prvakinja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Mladi upi 2025, Alja Ponikvar | Alja Ponikvar | Foto Mateja Jordović Potočnik

Alja Ponikvar

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Alja Ponikvar je na državnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Ljubljani slavila naslov prvakinje v mnogoboju, potem ko je prejela najvišje ocene z vsemi štirimi rekviziti - obročem, žogo, kiji in trakom. Ljubljanski klub Narodni dom je slavil trojno zmago, saj je drugo mesto zasedla Dora Valant, tretje pa Urša Kračman.

Komaj 17-letna Alja Ponikvar je zmago slavila s prednostjo 13 točk in potrdila dobro formo pred svetovnim pokalom naslednji konec tedna v Bakuju. Skupno je zbrala 106,700 točke. "S tekmo sem zelo zadovoljna. Na terenu sem bila sproščena in res sem se trudila, da bi čim bolj uživala v nastopih ter da bi to opazile tudi sodnice. Seveda je bilo še nekaj elementov, ki bi jih lahko izvedla bolje, ampak na splošno sem s svojim nastopom zelo zadovoljna," je dejala Ponikvarjeva. "V nedeljskih finalih bom imela novo priložnost, da pokažem še več ter popravim določene stvari," je dodala, potem ko se ji je v zadnjem nastopu s trakom pripetila velika napaka.

Srebrno kolajno je osvojila 16-letna Dora Valant, ki se je najbolje odrezala v sestavi z obročem, skupno pa je zbrala 92,850 točke. Tretja je bila 15-letna Urša Kračman z 91,200 točke.

Med mladinkami je državna prvakinja postala Una Mijić iz Šiške, kadetski naslov je osvojila Tia Dolinar, med mlajšimi pa je bila najboljša Mila Jerončič (obe Narodni dom).

"Danes je bila na tekmovanju res prava borba v vseh kategorijah, še posebej v mladinski, kjer so se dekleta potegovala za uvrstitev na evropsko prvenstvo. Najbolje se je odrezala Mijić, ki je naredila najmanj napak in se na splošno najbolje predstavila," je uvodoma prvenstvo ocenila predsednica strokovnega odbora za ritmično gimnastiko Lena Jakubovska. "Pri članicah pa je bila Ponikvar tokrat razred zase. Pokazala je precej boljše sestave in pripravljenost kot na zadnjih tekmovanjih. Čeprav še ni bilo povsem brez napak, je delovala veliko bolj suvereno," je še povedala glavna trenerka v Narodnem domu, ki je bil daleč najboljši klub na prvenstvu.

V nedeljo se bo tekmovanje nadaljevalo s finalnimi nastopi s posameznimi rekviziti.

ritmična gimnastika Alja Ponikvar
