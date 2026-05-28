Komaj 16-letna Slovenka debitirala na evropskem prvenstvu

V bolgarski Varni se je danes začelo člansko evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Po prvem dnevu kvalifikacij z obročem in žogo najbolje kaže domačinki Stiliani Nikolovi. Dvajsetletna Bolgarka ima po polovici tekme dve desetinki prednosti pred Belorusinjo Alino Garnasko. Komaj 16-letna Slovenka Dora Valant je po prvem dnevu na 50. mestu.

V boju za vrh je tudi olimpijska prvakinja Nemka Darja Varfolomeev, tretja po prvem dnevu, ki je letos priprave na sezono začela marca na ljubljanskem turnirju MTM Narodni dom.

Dora Valant je edina slovenska ritmičarka v članski konkurenci, potem ko je morala državna prvakinja Alja Ponikvar tik pred zdajci nastop odpovedati zaradi poškodbe hrbta.

Valant je uvodni nastop z obročem začela nekoliko slabše, sestavo z žogo pa je opravila precej bolje. V petek jo čakata še nastopa s kiji in trakom, ko bo znana tudi njena končna uvrstitev.

"Z današnjimi nastopi sem zadovoljna, saj sem pokazala, kar zmorem. Sicer vaji nista bili popolni, ampak sem ju do konca prikazala s čim manj napakami ter v nastopih zelo uživala. Za jutri se bom potrudila tekmovati še boljše," je iz Varne sporočila mlada članica Narodnega doma.

Že v sredo so nastope opravile slovenske mladinke, ki so v ekipnem tekmovanju zasedle 30. mesto, izjemen dosežek pa je uspel mladi Pii Furlan Permozer, ki je s trakom zasedla deseto mesto v Evropi in je rezerva za finale.