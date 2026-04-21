Pred štirimi dnevi sta se slovenski državni prvak Deni Kožul in Japonec Yuto Kizukuri v češkem Havirovu pomerila v finalu turnirja WTT Feeder, tokrat pa sta se na turnirju v Senecu srečala že v osmini finala. Tako kot na Češkem je bil tudi na Slovaškem boljši Kizukuri, ki je zmagal s 3:0 (9, 9, 4).

Devetindvajsetletni Logatčan je bil v Senecu v prvem krogu prost, v drugem pa je s 3:0 (6, 2, 10) premagal Poljaka Patryka Dziuba. V osmini finala je naletel na neugodnega Kizukurija, ki je bil pred turnirjem na Češkem 457. na svetovni lestvici ITTF, po njem pa je napredoval na 154. mesto. Precejšen skok na lestvici je z uvrstitvijo v finale uspel tudi Kožulu, ki je zdaj 94. igralec sveta (pred tem je bil na 124. mestu).

Čeprav je začetek prvega niza pripadel slovenskemu reprezentantu, ki je vodil s 5:3, nato pa tudi z 9:7, je niz na koncu dobil Kizukuri. Podoben je bil tudi razplet v drugem nizu, kjer Kožul ni izkoristil dveh zaključnih priložnosti. V tretjem nizu je slovenski igralec že v začetku zaostal z 0:4 in 1:7, tako da je bilo jasno, da bo Japonec še drugič zaporedoma usoden za slovenskega predstavnika.

"Podobno kot v Havirovu sem tudi tokrat prva dva niza dobro začel, vendar sem imel obakrat velike težave z njegovimi servisi. Tekma se je lomila v ključnih trenutkih pri 9:9 v obeh nizih, kjer nisem našel pravih rešitev. V prvem nizu sem slabše serviral, v drugem pa sem slabo sprejemal njegov servis, tako da je bilo 2:0 za Japonca, čeprav bi lahko bilo tudi zame," je uvodoma dejal Kožul.

"Japonec igra zelo hitro, jaz pa nisem našel pravih odgovorov na njegov servis. Morda sem bil tudi prehiter in nervozen, ker nisem mogel nadzorovati njegovega začetnega udarca, zaradi česar sem bil pod večjim pritiskom tudi pri svojem servisu. Res škoda, ampak to je šport. Če potegnem črto, sta za mano dva dobro odigrana turnirja in nekaj osvojenih točk. V sredo začnemo priprave na Otočcu, kjer se bomo skušali čim bolje pripraviti na svetovno prvenstvo, na katerega odhajamo v nedeljo," je še dodal Kožul.

V Senecu sta igrala tudi Peter Hribar in Ana Tofant. Tofant je svojo pot končala v prvem krogu, ko jo je s 3:1 (-5, 9, 4, 9) premagala Francozinja Claire Picard. S Francozinjo sta nato skupaj igrali tudi v dvojicah, kjer sta v prvem krogu izgubili proti južnokorejskemu paru Daeun Lee/Seoyun Kim z 2:3 (-5, -14, 8, 6, -8).

Več uspeha je imel Hribar, ki je bil v prvem krogu s 3:0 (6, 7, 4) boljši od Srba Vladimirja Pandurevića. V drugem krogu se je pomeril z Italijanom Johnom Oyebodejem, ki je zmagal s 3:1 (7, -6, -9, -6).

V moških dvojicah sta Kožul in Hribar izpadla v prvem krogu, s 3:1 (8, 7, -5, 9) sta ju premagala Hojun Choi in Donghoon Back iz Južne Koreje. V mešanih dvojicah pa sta Hribar in Tofant izgubila v prvem krogu proti Indijcema Payasu Jainu in Taneeshi Kotecha z 1:3 (-8, 8, -7, -7).

