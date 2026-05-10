Kitajcem 12. ekipni naslov, Kitajkam sedmi

V Londonu se je končalo ekipno svetovno prvenstvo v namiznem tenisu. V obeh konkurencah so se zlatega odličja veselili Kitajci. Moška vrsta je osvojila 12. zaporedni naslov, ženska sedmega. Slovenci so izpadli v 1/16 finala po porazu z 0:3 proti Nemcem, Slovenke pa že v skupinskem delu SP.

V moški konkurenci so Kitajci s 3:0 odpravili Japonce. Tesno je bilo samo v prvem dvoboju, kjer je Japonec Tomokazu Harimoto že vodil z 2:0 v nizih in si v četrtem priigral priložnost točko za zmago, a je v podaljšku slavil Jingkun Liang. Tudi v odločilnem petem nizu je Japonec vodil s 6:1, na koncu pa se je zmage s 3:2 veselil Kitajec.

Chuqin Wang je premagal Soro Matsushimo s 3:1, Shidong Lin pa pav tako s 3:1 Shunsukeja Togamija.

Nazadnje je Kitajska finale na ekipnem SP izgubila leta 2000, ko jo je ugnala Švedska. Veseli so tudi v japonskem taboru, kjer so prišli do prvega srebra po desetih letih. Bron sta osvojili reprezentanci Francije in Tajvana.

Več dela so imele pred tem Kitajke, ki so s 3:2 ugnale Japonke in iste tekmice v finalu premagale že šestič zapovrstjo. Japonski je prvo točko priigrala Miwa Harimoto, ki je Manyu Wang ugnala s 3:2. Izenačila je Yingsha Sun, ki je s 3:0 ugnala Hino Hayata.

Za vnovično prednost ekipe iz Dežele vzhajajočega sonca je poskrbela Honoka Hashimoto, ki je bila s 3:1 boljša od Man Kuai. V zadnjih dveh dvobojih pa je najprej Sun premagala Harimoto s 3:0, nato pa še Wang s 3:0 Hayato.

Kitajke so v zadnjih 50 letih osvojile 23 naslovov svetovnih prvakinj. Niz je leta 1991 prekinila Južna Koreja, leta 2010 pa Singapur. Bron so tokrat osvojile Nemke in Romunke.