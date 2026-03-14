Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Sobota,
14. 3. 2026,
20.15

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Katja Fain Sašo Boškan Maribor plavanje

Plavanje, VN Slovenije, Maribor

Katja Fain in Sašo Boškan najhitrejša na 200 m prosto

Katja Fain | Katja Fain je z 2:00,95 dosegla dober izid za to obdobje. | Foto Guliverimage

Katja Fain je z 2:00,95 dosegla dober izid za to obdobje.

Plavalka Branika Katja Fain in Sašo Boškan sta zmagovalca tekem na 200 m prosto prvi dan nove serije plavalnih tekmovanj za veliko nagrado Slovenije v Mariboru.

Posebej napeta je bila moška tekma, v kateri je Sašo Boškan z 1:51,30 za vsega 36 stotink sekunde ugnal Madžara Zeto Koppany Kakuka. Zelo dobro se je do 150 metrov boril tudi mladi Filip Podobnik iz Olimpije, ki pa so mu v končnici pošle moči, da bi se resno vključil v boj za katero od višjih stopničk zmagovalnega odra.

Na ženski tekmi sta se za zmago udarili članici olimpijske štafete Katja Fain in Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja. Fain je z 2:00,95 dosegla dober izid za to obdobje, Šegel pa še ni v pravi formi in je končala skoraj štiri sekunde za njo.

Na 50 m prosto je Šegel ugnala tudi Velenjčanka Hana Najya Jukić, ki je ob tem osvojila drugo mesto na 100 m hrbtno. Vsaj v uvodu v sezono so v velenjskem taboru poudarjali, da je eden od letošnjih ciljev tudi norma za evropsko prvenstvo.

Med reprezentanti je prepričljivo zmago na 50 m prsno z 32,37 slavila Tina Čelik iz Triglava, na 100 m delfin pa je morala za zmago čestitati Zali Mojsilović Mežnarič iz ptujskega Kurenta.

Plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič je bil z 58,08 najboljši na 100 m hrbtno, na 100 m delfin je zasedel drugo mesto.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
