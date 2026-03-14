Katja Fain in Sašo Boškan najhitrejša na 200 m prosto

Plavalka Branika Katja Fain in Sašo Boškan sta zmagovalca tekem na 200 m prosto prvi dan nove serije plavalnih tekmovanj za veliko nagrado Slovenije v Mariboru.

Posebej napeta je bila moška tekma, v kateri je Sašo Boškan z 1:51,30 za vsega 36 stotink sekunde ugnal Madžara Zeto Koppany Kakuka. Zelo dobro se je do 150 metrov boril tudi mladi Filip Podobnik iz Olimpije, ki pa so mu v končnici pošle moči, da bi se resno vključil v boj za katero od višjih stopničk zmagovalnega odra.

Na ženski tekmi sta se za zmago udarili članici olimpijske štafete Katja Fain in Janja Šegel iz ravenskega Fužinarja. Fain je z 2:00,95 dosegla dober izid za to obdobje, Šegel pa še ni v pravi formi in je končala skoraj štiri sekunde za njo.

Na 50 m prosto je Šegel ugnala tudi Velenjčanka Hana Najya Jukić, ki je ob tem osvojila drugo mesto na 100 m hrbtno. Vsaj v uvodu v sezono so v velenjskem taboru poudarjali, da je eden od letošnjih ciljev tudi norma za evropsko prvenstvo.

Med reprezentanti je prepričljivo zmago na 50 m prsno z 32,37 slavila Tina Čelik iz Triglava, na 100 m delfin pa je morala za zmago čestitati Zali Mojsilović Mežnarič iz ptujskega Kurenta.

Plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič je bil z 58,08 najboljši na 100 m hrbtno, na 100 m delfin je zasedel drugo mesto.

