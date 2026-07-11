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Avtor:
STA

Sobota,
11. 7. 2026,
16.40

Osveženo pred

5 minut

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Natisni članek
Katja Fain plavanje

Sobota, 11. 7. 2026, 16.40

5 minut

Plavanje

Katja Fain bo izpustila evropsko prvenstvo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Katja Fain | Katja Fain | Foto Anže Malovrh/STA

Katja Fain

Foto: Anže Malovrh/STA

atja Fain ne bo nastopila na avgustovskem evropskem prvenstvu v plavanju. Novico je potrdila na Facebooku in pojasnila, da gre za zdravstveno težavo.

"Z žalostjo sporočam, da se moram odpovedati nastopu na prihajajočem evropskem prvenstvu in sredozemskih igrah. Opravila sem veliko kakovostnega treninga in po nekaj težkih letih sem se v vodi končno spet počutila odlično. Veselila sem se, da bom na avgustovskih tekmovanjih pokazala, česa sem sposobna," je zapisala Katja Fain, ki dodaja, da bo vso pozornost zdaj usmerila v okrevanje.

"Očitno ima življenje zame trenutno drugačne načrte, vendar vem in verjamem, da me v prihodnosti čakajo boljše stvari. Do takrat pa moram poskrbeti zase," je še dodala 24-letna mariborska olimpijka.

Novico je potrdil tudi selektor Tomaž Torkar, ki bo v Parizu tako bdel nad Nežo Klančar, Tino Čelik, Sašom Boškanom in Primožem Pavletičem Šenico. "Upam, da bo tudi Katja čim prej zdrava in na voljo reprezentanci."

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