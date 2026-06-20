Kate Douglass je v petek v finalu elitne serije Tyr Pro v Indianapolisu v ZDA s časom 23,59 sekunde dosegla nov svetovni rekord v plavanju na 50 m prosto. Štiriindvajsetletna Američanka je podrla rekordni dosežek v kravlu olimpijske prvakinje iz Pariza Švedinje Sarah Sjöström, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsestranska Douglass, ki je na olimpijskih igrah leta 2024 osvojila zlato na 200 m prsno, je za dve stotinki sekunde izboljšala prejšnji svetovni rekord (23,61), ki ga je Sjöström plavala leta 2023 na svetovnem prvenstvu v Fukuoki.

Douglass je postala prva Američanka v 40 letih s svetovnim rekordom v najhitrejši plavalni disciplini.

Na poti do rekordne znamke je podrla svoj osebni in ameriški rekord (23,91), ki si ga je delila z Gretchen Walsh. Za zmago je v zadnjih 15 metrih prehitela prav Walsh in se v cilju začudeno zasmejala, ko je na semaforju videla čas.

"Mislim, to je noro!" je Douglass povedala v intervjuju ob bazenu. "Še vedno sem v šoku. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Resnično sem upala, da bom dosegla najboljši čas, podrla ameriški rekord," je dodala. "To pa je veliko hitreje, kot sem si kdajkoli mislila, da bom dosegla."

Walsh je bila druga s časom 23,78 in odplavala peti najboljši izid vseh časov v tej disciplini.