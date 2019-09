Velika smola: Kauzer tekmo končal z zlomljenim veslom #video

Na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah v La Seu d'Urgell našim tekmovalcem ne gre vse po načrtih. Našim kanuistom se vožnja ni posrečila in so tekmo končali na šestem mestu, medtem ko sreče niso imeli niti kajakaši. Peter Kauzer je v cilj prišel z zlomljenim veslom.

Lahko bi rekli, da je bilo v sredo dovolj smole za slovensko reprezentanco. Peter Kauzer, naš najboljši kajakaš, je na ekipni tekmi v cilj prišel z zlomljenim veslom, potem ko se je po ne sreči vanj zaletel reprezentančni kolega Martin Srabotnik. Hrastničan je od 14 vrat praktično veslal z eno lopato, tako da naši kajakaši, ki so sodili med favorite, niso imeli nobenih možnosti za visoka mesta. Tekmo so končali na 14. mestu, zmagali so domačini Španci, drugi so bili Čehi, tretji pa Poljaki.

"Bilo bi lepše, če bi svetovno prvenstvo lepše otvorili"

Glavne tekme Kauzerja, ki je pred desetimi leti v Španiji slavil naslov svetovnega prvaka, še čakajo. V četrtek so že na sporedu posamične kvalifikacijske vožnje. "Po eni strani je dobro, da začnemo z ekipnimi vožnjami, da je prva vožnja svetovnega prvenstva mimo in da se lahko potem osredotočiš na posamezne nastope. Bilo bi lepše, če bi svetovno prvenstvo lepše otvorili. Morda je to slab začetek in bo potem dober konec," je še povedal naš najboljši kajakaš.

Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič tokrat niso imeli svojega dne. Slovenski tekmovalci so zgornji del dobro odpeljali, v spodnjem delu pa se jim je vožnja nekoliko podrla. Odločilne so bile predvsem štiri kazenske sekunde. Njihov čas je na koncu zadostoval za šesto mesto, kar je daleč pod pričakovanji v slovenskem taboru.

"S tem rezultatom ne moremo biti najbolj zadovoljni. Zavedali smo se, da moramo danes napadati, ker je postavitev tako preprosta. V spodnjem delu, kjer bi morali dodajati, smo delali napake, potem smo imeli še dva dotika, ki sta nas nekako postavila na šesto mesto," je po ekipni tekmi razlagal Luka Božič.

"Nimaš kaj, takšen je šport"

"Nimaš kaj, takšen je šport, konkurenca je huda in vsako napako drago plačaš." Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida "Začeli smo dobro. Zgoraj mi čoln ni stekel najbolje, a smo na začetku vseeno dobro vozili. V spodnjem delu smo imeli nekaj malega težav zaradi dotikov. Na podlagi tega smo se morali reševati in se nam je vožnja za spodnji del nekoliko podrla, kar nas je na koncu potisnilo na šesto mesto. Nimaš kaj, takšen je šport, konkurenca je huda in vsako napako drago plačaš," je po ekipnih vožnjah povedal Berčič, ki zagotavlja, da slabši rezultat ne bo vplival na jutrišnjo posamično tekmo.

Kajakašice zaradi bolezni Ajde Novak opravile le en skupen trening

Z ekipno tekmo so opravila tudi že dekleta. Nastopile so Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar. Na progi so dobile osem kazenskih sekund in ostale zunaj mest za medalje. Na koncu je njihov čas zadostoval za 14. mesto.

"Vožnja se nam ni najbolj posrečila. Lahko bi bilo bolje. Dejstvo je, da smo imele le en skupen trening. Zaradi zdravstvenih težav Ajde Novak smo morali preostale treninge odpovedati. Potrudile smo se po svojih najboljših močeh in to je bilo to za danes," je povedala Terčeljeva. Ta visoko meri tudi v posamični konkurenci.

Danes so na sporedu še kajakaši in kanuistke, medtem ko bodo popoldne nastopali še spustaši. V vseh treh disciplinah imamo tudi slovenske predstavnike.