Kajakašice evropske mladinske podprvakinje

Na EP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Krakovu so podelili prve komplete kolajn. Do srebra v ekipni preizkušnji so priveslale kajakašice Eva Alina Hočevar, Zala Zanoškar in Helena Domajnko, ki so v konkurenci mladink premoč priznale le Nemkam.

Ko so dekleta priveslala v cilj, so bile na vrhu še tri ekipe, a že reakcija vseh slovenskih trenerjev ob progi, ki so v znak zadovoljstva s prikazano vožnjo visoko dvignili roke, je kazala, da bodo Slovenke med najboljšimi. Ko so nastope končale vse ekipe, so morale premoč priznati le Nemkam Anotniji Plochmann, Paulini Pirro in Emily Apel, ki so bile na koncu hitrejše za 3,73 sekunde. Bron so si priveslale češke kajakašice.

Ekipa kanuistk do 23 let, za katero so veslale Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Asja Jug, je bila četrta, a ji je do brona zmanjkalo kar nekaj sekund. Zmagale so Čehinje pred Nemkami in Rusinjami.

Na startu je imela Slovenija še štiri ekipe in prav vse so zasedle peto mesto. Sprva je sicer kazalo, da bodo kajakaši Niko Testen, Tine Kancler in Marko Petek tretji, a je ponoven ogled posnetka vožnje pokazal minimalen dotik, ki je nato ekipo do 23 let potisnil na peto mesto. Prvaki so bili Nemci, drugo mesto je pripadlo Čehom, tretje pa po poizvedbi Poljakom.

Kanuistom do 23 let Nejcu Polenčiču, Klemnu Vidmarju in Urhu Turnšku, ki so bili prav tako peti, je brona zmanjkalo skoraj šest sekund. V tej konkurenci so zmagali Rusi pred Čehi in Nemci.

Peta je bila tudi ekipa kajakašic do 23 let z Leo Novak, Saro Belingar in Heleno Domajnko. Naslov prvakinj so si priveslale Rusinje, druge so bile Nemke, tretje pa Čehinje.

Za konec so bili peti še kajakaši v mladinski konkurenci. Lana Tominca, Jana Ločnikarja in Urbana Gajška so od zmagovalnega odra ločile tri sekunde. Prvaki so postali Poljaki, drugi so bili Francozi, tretji pa Rusi.

V dopoldanskih kvalifikacijah posamičnih tekem pa je bil med kajakaši do 23 let najboljši Niko Testen, sicer pa so se izkazali vsi reprezentanti, saj so se vse kanuistke in vsi kajakaši prebili v nadaljevanje.