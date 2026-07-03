Kajakaši in kanuisti čez lužo z upanjem za kolajne

Pred slovensko reprezentanco v kajaku in kanuju je dolga pot v Oklahoma City, kjer bo konec julija potekalo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenci čez lužo odhajajo kar precej prej, v želji, da se privadijo na časovno razliko in se spoznajo s progo. Ekipa računa, da se bo avgusta vrnila z novimi kolajnami.

Če ne v posamični konkurenci, pa vsaj v ekipni, Slovenci praktično v vseh disciplinah sodijo vsaj v ožji krog favoritov.

Tudi v posamičnih konkurencah pa ima večina vso pravico, da razmišlja o najvišjih mestih, nekateri zaradi odličnih dosežkov v letošnji sezoni svetovnega pokala, drugi pa zaradi tradicije izvrstnih uvrstitev na velikih tekmovanjih.

Foto: Aleš Fevžer

Bo premalo treninga?

Med tiste, ki sodijo na seznam favoritov zaradi letošnjih dosežkov, sta gotovo brat in sestra Hočevar, Žiga Lin in Eva Alina. Oba sta sicer nekoliko nejevoljna, ker po njunem mnenju ekipa potuje prepozno, češ, da so druge reprezentance v ZDA odpotovale precej prej in bodo zaradi tega v majhni prednosti.

"Jessica Fox je na primer v ZDA že en teden in menim, da bi morali tudi mi z našimi visokimi ambicijami in pričakovanji odpotovati prej. Proga je nova, od marca, ko smo bili tam na pripravah, so jo tudi spremenili. Vsak dodaten dan treninga bi bil v veliko korist, še posebej nama z bratom. A ni bilo denarja, nekatere ekipe znotraj KZS so dobile več, kot si zaslužijo, za nas pa je zmanjkalo. To me boli, a bom morala pozabiti," pred odhodom ni najboljše volje Eva Alina Hočevar, ki se bo v ZDA spogledovala s kolajno.

"Letos sem naredila ogromen napredek. Sem konstantna, v finale sem se uvrstila na petih od šestih tekem, še takrat, ko se nisem, mi je to preprečila neumna napaka in 50 kazenskih sekund. Mislim, da letos prvič na svetovnem lahko realno računam na visoko uvrstitev, sodim med najboljših pet tekmovalk v obeh disciplinah, tako da je normalno, da razmišljam tudi o kolajni," je optimistično razpoložena Hočevar.

Foto: Aleš Fevžer

"Zdaj je ena od priložnosti, vsekakor ne zadnja"

Tudi njen brat Žiga Lin odkrito priznava, da bo napadel najvišja mesta. "Res je, da bi si želel kakšen teden več treninga na progi. S sestro tekmujeva v vseh disciplinah, potrebujeva več časa za regeneracijo, počitek, več lahko narediva, če imava dalj časa za pripravo. Na tekmi pa nato odloča vsaka malenkost, tudi število treningov na progi. A, kar je, je. To vseeno odločilno ne bo, nama pa zagotovo zmanjšuje možnosti," meni Hočevar, ki si želi naslov svetovnega prvaka.

"To bom rekel pred vsakim prvenstvom. Zdaj je ena od priložnosti, vsekakor ne zadnja. Zagotovo ne bom razočaran tudi, če bom sedmi, vsaka uvrstitev med deset je lep dosežek. Moje bo, da pokažem, kar znam, nato pa bomo videli, za kaj bo to zadostovalo," zrelo razmišlja mladi veslač, ki bo na prvenstvu nastopil le v kanuju, v kajak pa bo sedel v krosu.

Foto: Bojan Puhek

Savšek upa, da se mu v Oklahomi izide

Izkušeni Beni Savšek, Peter Kauzer, ki na prvenstvo odhaja z novim čolnom, kot sam pravi, se je nanj že privadil, in Luka Božič se s časom odhoda ne obremenjujejo, v bistvu še raje vidijo, da so dlje časa doma v krogu svojih družin. To pa ne pomeni, da nimajo rezultatskih ciljev, vsi so na svetovnih prvenstvih že osvajali odličja.

"Čeprav se ne morem pohvaliti z letošnjimi dosežki, ne mečem puške v koruzo. Zdaj prihaja najpomembnejša tekma sezone, upam, da se mi v Oklahomi izide. Vseeno se tudi letos držim blizu vrha, potrebujem samo en moment. Na velikih tekmovanjih sem ga že nekajkrat imel, zakaj ga ne bi v pravem trenutku imel še enkrat," se novemu uspehu nadeja Savšek, ki je doslej na velikih tekmovanjih osvojil sedem zlatih kolajn, štirikrat je bil evropski, dvakrat svetovni in enkrat olimpijski prvak, na svetovnem prvenstvu pa je osvojil še nekaj medalj, tako posamičnih kot ekipnih.

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