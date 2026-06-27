Za konec sezone dvojna slovenska zmaga, Žnidarčič zmagovalec skupnega seštevka

S finalom svetovnega pokala v sprintu na divjih vodah se je v Italiji zaključila članska sezona za spustaše na divjih vodah. Zadnji tekmovalni dan sta za dvojno zmago v finalu kajakašev poskrbela Nejc Žnidarčič, ki je potrdil prvo mesto v skupnem seštevku, in Anže Urankar. Tretji slovenski finalist Lenart Stanovnik je bil enajsti.

Kajakaš Nejc Žnidarčič je na zadnji tekmi sezone v finalu sprinta na divjih vodah ugnal vso konkurenco in si z zmago zagotovil tudi prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na tekmi se mu je najbolj približal reprezentančni kolega in letošnji svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Anže Urankar, ki je zaostal za 59 stotink. Tretji je bil Nemec Nicolas Niederle – Gomez. V finalu je veslal še en slovenski kajakaš, Lenart Stanovnik je bil na koncu z nekaj manj kot štirimi sekundami zaostanka enajsti.

"Super zaključek sezone. Še to tekmo se čakal, saj se je odločalo o skupnem seštevku med menoj in Pontarollom. Moral sem biti uvrščen pred njim in on ne prvi ali drugi, tako da je bilo prisotne nekaj napetosti. Taka voda mi kar leži, počutil sem se samozavestnega. Včeraj v kvalifikacijah sem v prvi vožnji prepočasi startal in vse vzel preveč ležerno, v drugi vožnji pa sem veslal kot znam, tako da sem postavil najboljši čas dneva. Enako sem danes odpeljal zelo dobro vožnjo," je za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Žnidarčič.

Letošnji svetovni pokali so potekali na Madžarskem, Slovaškem in v Italiji, na vseh prizoriščih pa je Žnidarčič osvajal kolajne, kar mu je nato tudi prineslo skupno zmago v svetovnem pokalu. "V letošnji sezoni sem bil zelo dobro pripravljen. Na svetovnem prvenstvu sem imel nekaj nesreče z vodo, saj mi ni šla na roko pred ciljem, do tam sem bil v vodstvu. Na svetovnih pokalih sem imel sicer vedno neke majhne napake, ampak moram biti vesel, na šestih tekmah sem osvojil pet medalj, bil sem prvi, trikrat drugi in enkrat tretji. Sezona je bila zelo dobra, sem pa vesel, da se je končala. Letošnja sezona je bila nekoliko krajša, kar mi pri mojih letih ustreza, saj lahko izkoristim poletje in naberem moči za prihodnjo sezono. Kljub starosti bom še vztrajal," je zaključil 42-letnik.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je zbral 385 točk, drugi je bil Italijan Leonardo Pontarollo (368), tretji pa Anže Urankar (362). Jon Šenk je bil skupno četrti (356), Matija Preskar 13., Lenart Stanovnik 17., Tjaš Til Kupsch 48., Blaž Mihelič pa 61.

V ženski konkurenci je v Mezzani tekmovala le Hana Bedernjak, ki pa je za dve desetinki zgrešila napredovanje v finale. V skupnem seštevku svetovnega pokala je slovenska reprezentantka osvojila 15. mesto. Maša Simončič je bila v skupni razvrstitvi 31., Alma Medjugorac Menendez 37., Ajda Peceli Janežič pa 40.