Sobota,
21. 3. 2026,
14.37

Sobota, 21. 3. 2026, 14.37

Judo, Tbilisi, grand slam

Kaja Kajzer bronasta na generalki za EP

Kaja Kajzer | Kaja Kajzer si je tolko za kolajno priborila z akcijo, ki bi lahko našla prostor v učbenikih v tehnikah juda. | Foto Nebojša Tejić/STA

Kaja Kajzer si je tolko za kolajno priborila z akcijo, ki bi lahko našla prostor v učbenikih v tehnikah juda.

Judoistka Kaja Kajzer je na grand slamu v Tbilisiju, kjer bo čez mesec dni tudi evropsko prvenstvo, osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni borbi za kolajno je slovenska olimpijka z iponom 50 sekund pred koncem premagala Francozinjo Gaetane Deberdt.

V napetem boju za kolajno je tekmovalka Bežigrada spretno kljubovala vsem raznolikim napadom Francozinje. Točko za kolajno pa si je priborila z akcijo, ki bi lahko našla prostor v učbenikih v tehnikah juda.

Napad tekmice je Kajzer najprej blokirala, vmes pa z izredno kontrolo krenila v protinapad, v katerem je tekmica brez možnosti za rešitev padla za ipon. Sodnik je naprej dosodil vazari Slovenki, le nekaj sekund kasneje pa odločitev spremenil v ipon.

Pred tem je imela Kajzer srečo in preskočila uvodni krog, nato pa potrdila dobro formo. Belorusinja Jana Makretskaja je padla po dveh vazarijih in akciji za juko, Hrvatica Iva Oberan z dvema jukama in iponom. Tudi v polfinalu z Nizozemko Joanne van Lieshout je Slovenka izvedla tehniko za najnižjo oceno, v finale pa je napredovala tekmica.

Drugo bronasto kolajno je osvojila že omenjena Iva Oberan, ki je bila uspešna v repasažu. V velikem finalu je svetovna prvakinja Japonka Haruka Kaju premagala Nizozemko van Lieshout.

V kategoriji do 81 kg je Nace Herković premagal Jahjo Nurkovića iz Črne Gore, ki ga je ugnal že lani v finalu svetovnega pokala v Sarajevu. Nato pa še Nemca Tima Grankowa. Vstop v četrtfinale in boj za odličja mu je preprečil Srb Mihajlo Simon.

Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg izgubil uvodni dvoboj z Gruzijcem Bagratijem Niniašvilijem.

Gal Blažič
Sportal Gal Blažič turnir odprl s porazom
Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.