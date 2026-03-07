Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

Judo

Judoisti tudi drugi dan brez uspeha v Linzu

Kaja Kajzer | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski judoisti tudi drugi dan velike nagrade Zgornje Avstrije v Linzu niso izpolnili pričakovanj. Četverica je izgubila uvodno borbo, Leila Mazouzi pa je dosegla zmago in poraz.

V središču pozornosti je bila lanska zmagovalka kategorije do 63 kg Kaja Kajzer, ki pa se je opekla v dvoboju z 20-letno Izraelko Kerem Primo. Slednja je na polovici dvoboja tudi z merico športne sreče dosegla met za najnižjo oceno juko, v nadaljevanju pa je z defenzivno borbo prednost obdržala do konca.

V isti kategoriji je nastopila tudi Leila Mazouzi in z iponom premagala Nizozemko Joni Geilen, ki je nedavno na največji slovenski tekmi v Ljubljani osvojila tretje mesto.

Varovanka Marjana Fabjana iz celjskega Sankakuja se je nato pogumno spopadla z Lauro Fazliu s Kosova, dobitnico bronaste kolajne na zadnjih olimpijskih igrah in svetovnem prvenstvu. Tekmica je po minuti dvoboja povedla, ko pa se je morala 19-letna Slovenka v lovu na izenačenje povsem odpreti, je Izraelka izkoristila izkušnje za predčasen konec.

V moški konkurenci do 81 kg je Martin Hojak tudi po lastni krivdi izgubil boj v parterju z Brazilcem Gauilermom de Oliveiro. Novinec v reprezentanci Igor Tsurkin je v dvoboju z Estoncem Saadom Dikajevom na blazini zdržal 42 sekund.

V kategoriji do 81 kg je bil Aljaž Plantak v borbi s Špancem Josejem Mario Mendiolo v uvodu v podrejenem položaju, v nadaljevanju pa vzpostavil ravnotežje. V podaljšku je bil 29-letni Španec nato spretnejši v parterju in to s tehniko, ki jo je večkrat poskušal izvesti že v rednem delu.

V nedeljo bosta nastopila še povratnica po poškodbi Metka Lobnik (do 78 kg) in Gal Bertalanič Žižek (do 100 kg).

