Metka Lobnik bronasta na veliki nagradi Zgornje Avstrije

Judoistka Metka Lobnik je na veliki nagradi Zgornje Avstrije v Linzu osvojila bronasto kolajno. Slovenska judoistka se je s tem uspešno vrnila na blazine in se na zmagovalni oder zavihtela na prvi tekmi po jesenski poškodbi. V boju za bron je premagala Brazilko Beatriz Freitas.

Vnaprej je bilo jasno, da gre za dve zelo izenačeni tekmovalki. Lani sta se pomerili dvakrat, vsaka pa je dobila en dvoboj. Brazilka je bila junija boljša v četrtfinalu svetovnega prvenstva, Lobnik nato oktobra v polfinalu velike nagrade v Guadalajari.

Tudi današnji dvoboj za kolajno je bil zelo izenačen, s številnimi napadi tako v stoječem položaju kot v parterju. Spretnejša pa je bila tekmovalka Apolona, ki ji je dobro minuto pred koncem uspel met za vazari, v parterju pa je za predčasno zmago nadaljevala akcijo in tekmico zadržala v končnem prijemu.

V polfinalu je Slovenko zaustavila Marie Branser iz Gvineje in se ji oddolžila za lanski poraz v polfinalu Lime. V napetem dvoboju je bilo priložnosti malo, po 15 sekundah podaljška pa se je sreča nasmehnila afriški prvakinji. Ta je na koncu osvojila zlato kolajno, potem ko je v finalu premagala Nizozemko Lieke Derks.

Pred tem je Lobnik prvi krog preskočila, nato pa Francozinjo Lilo Manzarrino prisilila v tri napake in jo na istem prizorišču premagala še drugo leto zaporedoma.

V četrtfinalu tudi Finka Ema Krapu ni imela velikih možnosti. Najprej je padla za juko, Štajerka pa je dvoboj predčasno končala s končnim prijemom.

Reprezentanca bo sezono čez 14 dni nadaljevala na grand slamu v Tbilisiju, kjer bo mesec kasneje tudi letošnje evropsko prvenstvo.