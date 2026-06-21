Metka Lobnik v Mongoliji do sedmega mesta

Judoistka Metka Lobnik je na grand slamu v mongolskem Ulan Batorju tudi s kančkom športne sreče osvojila sedmo mesto v kategoriji do 78 kg.

Judoistka Apolona je bila na podlagi prejšnjih dosežkov tokrat med nosilkami tekmovanja in bila v uvodnem krogu prosta, nato pa premagala domačo tekmovalko Njam-Erdene Bacuri, kar je bilo dovolj za četrtfinale.

Tam je bronasto z zadnjega evropskega prvenstva v Tbilisiju v Gruziji ugnala Nizozemka Yael van Heemst. V repasažu se je Lobnik nato pomerila s prvo nosilko Nemko Anno Monto Olek, še enkrat več pa je morala danes čestitati tekmici.

V kategoriji do 70 kg je Nika Koren dobila eno borbo, povratnica na blazine in njena klubska kolegica pri Bežigradu Kaja Schuster pa je tokrat ostala brez zmage. Brez zmage je v petek ostal tudi Impolov David Štarkel v kategoriji do 60 kg.

Judoistična karavana se zdaj seli v kitajski Qingdao. Četverici iz Ulan Batorja se bo tam pridružil tudi Korošec Nace Herkovič.