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Avtor:
STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
16.52

Osveženo pred

14 minut

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Natisni članek
Metka Lobnik judo

Nedelja, 21. 6. 2026, 16.52

14 minut

Judo, grand slam, Ulan Bator

Metka Lobnik v Mongoliji do sedmega mesta

Avtor:
STA

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Metka Lobnik, EP Tbilisi 2026 | Metka Lobnik je bila sedma. | Foto Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Metka Lobnik je bila sedma.

Foto: Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Judoistka Metka Lobnik je na grand slamu v mongolskem Ulan Batorju tudi s kančkom športne sreče osvojila sedmo mesto v kategoriji do 78 kg.

Judoistka Apolona je bila na podlagi prejšnjih dosežkov tokrat med nosilkami tekmovanja in bila v uvodnem krogu prosta, nato pa premagala domačo tekmovalko Njam-Erdene Bacuri, kar je bilo dovolj za četrtfinale.

Tam je bronasto z zadnjega evropskega prvenstva v Tbilisiju v Gruziji ugnala Nizozemka Yael van Heemst. V repasažu se je Lobnik nato pomerila s prvo nosilko Nemko Anno Monto Olek, še enkrat več pa je morala danes čestitati tekmici.

V kategoriji do 70 kg je Nika Koren dobila eno borbo, povratnica na blazine in njena klubska kolegica pri Bežigradu Kaja Schuster pa je tokrat ostala brez zmage. Brez zmage je v petek ostal tudi Impolov David Štarkel v kategoriji do 60 kg.

Judoistična karavana se zdaj seli v kitajski Qingdao. Četverici iz Ulan Batorja se bo tam pridružil tudi Korošec Nace Herkovič.

Kaja Schuster
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Metka Lobnik judo
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