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Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
14.09

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
judo Kaja Schuster

Sobota, 20. 6. 2026, 14.09

40 minut

Judo, grand slam, Ulan Bator

Slovenski judoistki daleč od popoldanskih bojev v Ulan Batorju

Avtor:
STA

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Kaja Schuster | Kaja Schuster je izgubila prvo dvoboj. | Foto Darko Petelinšek/JZS

Kaja Schuster je izgubila prvo dvoboj.

Foto: Darko Petelinšek/JZS

Nika Koren je edina od dosedanjih treh nastopajočih slovenskih predstavnikov na judoističnem grand slamu v Ulan Batorju dosegla posamično zmago, nato pa je izpadla v tretjem krogu. Kaja Schuster je v isti kategoriji izgubila prvi dvoboj, dan prej je podobno usodo doživel tudi David Štarkel v kategoriji do 60 kg.

Dvaindvajsetletna Koren je bila v prvem krogu močnega tekmovanja v mongolski prestolnici prosta, nato pa je v drugem z jukom ugnala Tajvanko Liao Yujung. V tretjem krogu je bila boljša Francozinja Clemence Eme, v štirih minutah je trikrat dosegla juko.

V isti kategoriji se je v drugem krogu, v prvem je bila prosta, poslovila prav tako 22-letna Schuster. Boljša je bila Italijanka Giorgia Stangherlin po dveh vazarijih in posledično iponu po 1:46 minute boja.

David Štarkel je v petek prav tako po prvem dvoboju končal nastope v mongolski prestolnici. Od izkušenega 30-letnika je bil boljši Gruzijec Giorgi Sardalašvili, slavil je z vazarijem.

Zadnja Slovenka na tekmovanju v Ulan Batorju bo Metka Lobnik, ki bo v nedeljo nastopila v kategoriji do 78 kg.

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