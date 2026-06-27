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Avtor:
STA

Sobota,
27. 6. 2026,
14.11

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judo Nace Herkovič Kaja Schuster

Sobota, 27. 6. 2026, 14.11

1 ura, 19 minut

Judo, grand slam, Qingdao

Nace Herkovič in Kaja Schuster izpadla v osmini finala

Avtor:
STA

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Nace Herkovič | Nace Herkovič je izpadel v osmini finala. | Foto Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Nace Herkovič je izpadel v osmini finala.

Foto: Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Na judoistični veliki nagradi v Qingdau sta slovenska predstavnika Nace Herkovič in Kaja Schuster izpadla v osmini finala, medtem ko je brez zmage na Kitajskem ostala Nika Koren. V nedeljo bo slovenske nastope sklenila Metka Lobnik.

Triindvajsetletni Herkovič je edini od slovenskih predstavnikov drugi dan velike nagrade na Kitajskem povezal dve zmagi.

Najprej je bil član slovenjgraškega kluba po 19 sekundah podaljška z jukom boljši od Črnogorca Jahje Nurkovića, v drugem krogu pa je 65. s svetovne lestvice presenetil 20. borca v tej kategoriji, Japonca Sotara Fujiwaro, potem ko je po 1:20 minute dodatnega časa slavil z iponom.

Herkoviča je v osmini finala ustavil Italijan Manuel Parlati, ki je z iponom dvoboj končal po 2:14 minute.

Koren in Schuster sta se v Qingdau predstavili v kategoriji do 70 kg. Po prvi borbi se je poslovila 22-letna Koren, ki jo je po podaljšku po 6:43 minute in po tretji kazni za slovensko predstavnico ugnala Srbkinja Aleksandra Andrić.

Kaja Schuster | Foto: Darko Petelinšek/JZS Foto: Darko Petelinšek/JZS

Njena vrstnica Schuster je na Kitajskem zabeležila eno zmago. V prvi borbi je bila od tekmice iz Turkmenistana Oguljan Ruslanove boljša po 3:05 minute z iponom. V osmini finala je bila nato po 11 sekundah dodatnega časa z jukom boljša Hrvatica Lara Cvjetko.

Zadnji dan tekmovanja bo Metka Lobnik tekmovala v kategoriji do 78 kg.

Že v petek je edini preostali slovenski predstavnik David Štarkel v kategoriji do 60 kg osvojil sedmo mesto.

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