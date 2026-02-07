David Štarkel v Parizu do sedmega mesta

Judoist David Štarkel je na uvodnem grand slamu sezone v Parizu osvojil sedmo mesto. V repasažu mu je boj za bronasto kolajno v kategoriji do 60 kg preprečil 28-letni Korejec Harim Lee, ki je Štarkla ugnal po skoraj dveh minutah in pol podaljška.

V repasažu je bil Štarkel dolgo aktivnejši in nevarnejši na tatamiju. V podaljšku pa je bil vse bolj nevaren tekmec in tudi z obilo športne sreče zmagal z najnižjo oceno po tretji kazni.

Pred tem je Štarkel v uvodu pometel s Paragvajcem Mateom Cabralom, kateremu je nanizal juko, koko in vazari. Kar dvakrat je nato padel Belgijec Jorre Verstraeten, kateremu se je slovenski reprezentant oddolžil za poraz na EP 2025 v Podgorici. V četrtfinalu je sledil poraz s Kazahstancem Amanom Bakitžanom.

Gal Blažič se je v isti kategoriji poslovil po prvi borbi. Premagal ga je Kitajec Yulin Ma.

Večina slovenskih tekmovalcev bo nastope v letu 2026 začela prihodnji konec tedna na svetovnem pokalu v Ljubljani. Skupaj je prijavljenih 31 slovenskih tekmovalcev, med najboljšimi pa manjka le Metka Lobnik, ki je zadnjo sezono končala s poškodbo in se bo tekmovanjem pridružila kasneje.