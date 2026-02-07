Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 2. 2026,
15.29

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
David Štarkel judo

Sobota, 7. 2. 2026, 15.29

7 minut

Judo, uvodni grand slam, Pariz

David Štarkel v Parizu do sedmega mesta

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
David Štarkel | David Štarkel je zasedel sedmo mesto. | Foto Aleš Fevžer

David Štarkel je zasedel sedmo mesto.

Foto: Aleš Fevžer

Judoist David Štarkel je na uvodnem grand slamu sezone v Parizu osvojil sedmo mesto. V repasažu mu je boj za bronasto kolajno v kategoriji do 60 kg preprečil 28-letni Korejec Harim Lee, ki je Štarkla ugnal po skoraj dveh minutah in pol podaljška.

V repasažu je bil Štarkel dolgo aktivnejši in nevarnejši na tatamiju. V podaljšku pa je bil vse bolj nevaren tekmec in tudi z obilo športne sreče zmagal z najnižjo oceno po tretji kazni.

Pred tem je Štarkel v uvodu pometel s Paragvajcem Mateom Cabralom, kateremu je nanizal juko, koko in vazari. Kar dvakrat je nato padel Belgijec Jorre Verstraeten, kateremu se je slovenski reprezentant oddolžil za poraz na EP 2025 v Podgorici. V četrtfinalu je sledil poraz s Kazahstancem Amanom Bakitžanom.

Gal Blažič se je v isti kategoriji poslovil po prvi borbi. Premagal ga je Kitajec Yulin Ma.

Večina slovenskih tekmovalcev bo nastope v letu 2026 začela prihodnji konec tedna na svetovnem pokalu v Ljubljani. Skupaj je prijavljenih 31 slovenskih tekmovalcev, med najboljšimi pa manjka le Metka Lobnik, ki je zadnjo sezono končala s poškodbo in se bo tekmovanjem pridružila kasneje.

Mihael Žgank
Sportal Miha Žgank: Turki si ne želijo, da osvojim kolajno za Slovenijo
Marjan Fabjan
Sportal Fabjanu vrata v reprezentanco zaprta, Dragiču skrajšali prepoved opravljanja trenerskega dela
judo
Sportal Bežigrad Impolu odvzel naslov prvaka v judo ligi
David Štarkel judo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.