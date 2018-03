Ko je videl, koliko tehta, ni bil več tak optimist #video

Anthony Joshua vs. Joseph Parker (Cardiff, 31. marec)

Po 23. uri se bosta na nogometnem štadionu Principality v Cardiffu udarila neporažena boksarska težkokategornika, Britanec Anthony Joshua in Novozelandec Joseph Parker. Joshua ima že v lasti pasove po različicah WBA, IBF in IBO in kaj lahko bi se zgodilo, da si bo okoli polnoči okoli pasu obesil še tistega po različici WBO, ki ga ima od leta 2016 Parker.

Pred nocojšnjim spektaklom je bila v petek na sporedu še zadnja obveznost. Na uradnem tehtanju je Parker tehtal 107 kilogramov, pet centimetrov višji Joshua pa presenetljivo le 2,8 kilograma več. Čeprav je angleški boksarski ponos dejal, da ga teža ne skrbi in da ne bo lažji kot ponavadi, je tehtal kar 5,5 kilograma manj kot na zadnjem dvoboju s Francozom Carlosom Takamom. To je njegova najnižja teža po letu 2014.

"Ko si lažji, je vse skupaj lažje"

To le potrjuje, da Joshua ničesar ne prepušča naključju in je vse podredil temu, da doseže še 21. zmago v karieri. "V pripravah je bilo težko, a z nižjo težo je vse skupaj lažje. Bom veliko bolj oster in gibljiv kot na svojem zadnjem dvoboju. Tudi Parker je videti izredno dobro, prepričan sem, da bodo gledalci videli super boksarsko predstavo," je po tehtanju dejal 28-letni Joshua.

Nad Joshuovo težo ni bil navdušen

Ob Joshuovo težo se je obregnil tudi novozelandski boksar, ki mu vse skupaj ni preveč všeč. "To mi le govori, kako resno je dvoboj vzel Joshua. A nobenih izgovorov. Bolje še nisem bil pripravljen, po dolgem času sem spet povsem zdrav, slediti moram le svojemu načrtu. To bo super preizkus za oba. Pripravljen sem na vse, grem v vojno in Joshua bo moral pokazati vse, kar zna, da me premaga. Tukaj sem, da poberem pasove, če bom moral na temno stran, bom pač šel," je boj na vse ali nič napovedal Parker, ki ni deloval več tak optimist kot pred tehtanjem.

Po številnih predbojih bosta glavna akterja v ring stopila okoli pol polnoči, morda celo kakšno minuto prej.