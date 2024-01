Jorgić v Goi končal v osmini finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski teniški igralec Darko Jorgić je svoje nastope na močnem turnirju v indijski Goi končal v osmini finala. V obračunu klubskih soigralcev pri Saarbrücknu, ki se poznata do potankosti, ga je s 3:2 premagal Nemec Patrick Franziska, s katerim imata vedno izenačene in negotove dvoboje.

Takšen je bil tudi tokrat, 28. igralec sveta je proti 15., na katerem je Darko Jorgić, vodil z 2:0, Hrastničan je izenačil, 31-letni Nemec pa je bil v odločilnem boljši z 11:5.

"Težko je igrati proti klubskemu soigralcu, ki ga dobro poznaš. To se je v najini igri tudi poznalo, vendar sem bil jaz tisti, ki je naredil več napak, kar je odločilo tekmo. Patrick je držal žogico na mizi, bil bolj zbran, medtem ko sem jaz v ključnih trenutkih delal preveč napak. Preprosto nisem bil pravi. Dejstvo je, da mi Patrick ne leži, ve, kako bom igral in ga je težko presenetiti," je po porazu dejal 25-letni Jorgić, ki je tako zamudil priložnost, da izkoristi odsotnost kitajskih igralcev in doseže odmevnejši dosežek.

