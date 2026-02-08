Jorgić še šestič v karieri finalist turnirja top 16

Slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v finale turnirja top 16 za najboljše Evropejce v švicarskem Montreuxu. V polfinalu je četrti nosilec s 3:1 v nizih ugnal Nemca Benedikta Dudo. Za četrto lovoriko na tem turnirju se bo popoldne v svojem šestem finalu meril s Francozom Alexisom Lebrunom.

Sedemindvajsetletni Darko Jorgić se v Montreauxu počuti kot v svoji dnevni sobi. Leta 2020 se je prvič uvrstil v veliki finale, tam priznal premoč Nemcu Timu Bollu, med 2022 in letos pa se je v veliki finale uvrstil petkrat zapovrstjo.

Trikrat je iz Švice šel kot zmagovalec (2022-2024), lani pa ga je v finalu ugnal starejši od bratov Lebrun, Alexis, s katerim se bosta merila tudi v popoldanskem finalu. Alexis je bil v polfinalu nekoliko presenetljivo boljši od brata Felixa s 3:0 (9, 6, 9).

Jorgić je v Montreuxu, kjer igra 16 najboljših evropskih igralcev, kot četrti nosilec najprej v osmini finala s 3:1 v nizih ugnal Danca Jonathana Grotha, v sobotnem četrtfinalu pa je s 3:0 premagal še Hrvata Tomislava Pucarja.

Danes je bil s 3:1 (7, -6, 7, 4) relativno prepričljivo boljši od 31-letnega Benedikta Dude. Potem ko je izgubil drugi niz, se je 27-letni Hrastničan zbral in predvsem v četrtem nizu odčital lekcijo svojemu tekmecu iz nemške bundeslige (Schwalbe Bergneustadt).

Finale bo na sporedu ob 15. uri.

