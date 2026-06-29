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Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
8.20

Osveženo pred

50 minut

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Darko Jorgić Darko Jorgić Namizni tenis

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 8.20

50 minut

Ontario, namizni tenis, serija Grand Smash

Jorgić na turnirju v Ontariu zanesljivo skozi prvi krog

Avtorji:
A. T. K., STA

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Darko Jorgić Ontario | Darko Jorgić je glavni turnir serije WTT Smash v ZDA začel z zmago nad domačinom Danielom Tranom. | Foto worldtabletennis.com

Darko Jorgić je glavni turnir serije WTT Smash v ZDA začel z zmago nad domačinom Danielom Tranom.

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec na svetovni lestvici Darko Jorgić je uspešno začel glavni turnir serije WTT Smash v ZDA. V Ontariu je v prvem krogu s 3:0 (6, 7, 8) premagal domačina Daniela Trana. V drugem krogu bo v torek njegov nasprotnik Portugalec Joao Geraldo.

Darko Jorgić je na turnirju v Kaliforniji ostal edini slovenski predstavnik, saj je Romun Iulian Chirita v zadnjem krogu kvalifikacij dan prej s 3:2 izločil Denija Kožula.

Mladi, 18-letni Tran, ki je na svetovni lestvici na 580. mestu, je bil proti devet let starejšemu Jorgiću brez pravih možnosti za presenečenje. V prvem nizu je Hrastničan z delnim izidom 4:0 pobegnil za štiri točke (6:2) in niz zanesljivo dobil. V drugem je po vodstvu s 4:3 nasprotniku pobegnil na 8:3, v tretjem pa je vodil že s 6:1.

V nadaljevanju se mu je levoroki Tran približal na točko zaostanka (7:8), nato je bilo še 8:9, v končnici pa je slovenski igralec dobil še naslednji točki za prvo zmago na turnirju z nagradnim skladom nekaj več kot 1,36 milijona evrov, na katerem so zbrani vsi najboljši igralci sveta.

"Vse kar me čaka, bo precej bolj zahtevno"

"Igra je bila zadovoljiva in sem zadovoljen. Enostavno, nasprotnik res ni bil najboljši, ampak mislim, da sem lahko precej zadovoljen z žrebom. Dobil sem dobrega nasprotnika za prvo tekmo, to sem izkoristil, zdaj sem v naslednjem krogu. Vse, kar me čaka, bo precej bolj zahtevno," je po zmagi za slovensko zvezo dejal Jorgić.

Zaveda se, da bo dvoboj s 40. igralcem sveta, 30-letnim Geraldom, veliko težji. "Večkrat sva igrala, vedno so bile težke borbe. Že sem izgubil proti njemu, večinoma pa sem zmagoval. Vem, kaj je Geraldo, vedno sva nekje izenačena in veliko igrava drug proti drugemu. Najini dvoboji se skoraj vedno odločajo v petem ali sedmem nizu. Iskreno upam, da ne bo tako tudi tokrat in da bom lahko odigral svoj najboljši namizni tenis. Res je, da danes nisem mogel pokazati vsega najboljšega," je še dodal Jorgić.

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