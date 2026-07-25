Jorgić izločil domačina, Kožula zaustavil Japonec

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na turnirju WTT star contender v brazilskem Sao Joseeju dos Camposu v svojem prvem nastopu premagal domačina Guilhermeja Teodora s 3:1 (5, -8, 7, 8). Deni Kožul pa je v drugem krogu proti Japoncu Hirotu Shinozuki izgubil z 0:3 (-5, -6, -8). Slovenca sta izpadla v dvojicah.

Uspešno je nastope v posamični konkurenci začel Darko Jorgić, ki je bil kot četrti nosilec v prvem krogu prost, v drugem pa je premagal domačina Guilhermeja Teodora, 93. igralca svetovne lestvice. Hrastničan se bo za uvrstitev v četrtfinale pomeril z Angležem Tomom Jarvisom, 53. igralcem sveta, ki je v drugem krogu s 3:1 premagal Danca Ibrahima Diawa.."Vedel sem, da prvi dvoboj ne bo lahek. Uvodni krogi so vedno najtežji, zato sem zelo vesel današnje zmage, ne glede na to, da nisem prikazal svoje najboljše igre. Pokazal sem toliko, kot je bilo potrebno za zmago s 3:1 in uvrstitev med najboljših šestnajst," je za slovensko zvezo ocenil Jorgić.

V naslednjem krogu ga čaka Jarvis. "Z njim sem že igral v ligi, kjer me je premagal s 3:0. Če ga bom hotel premagati, bom moral dvigniti raven svoje igre in biti pravi Darko. Trenutno še ne igram svojega najboljšega namiznega tenisa, predvsem po tekmovalnem premoru, vendar verjamem, da lahko odigram precej bolje. Pomembno bo, da bom ostal miren in da bom odigral pametno. Če bom uspešen, me čakata še dve zahtevni tekmi, zato bo jutri naporen dan," je napovedal Jorgić.

Kožul: Imel je vse odgovore na moje udarce

Deni Kožul je priznal premoč japonskemu favoritu. Foto: Filip Barbalić Deni Kožul je končal nastope v posamični konkurenci. Aktualni slovenski državni prvak je moral po uvodni zmagi nad Američanom Nandanom Nareshom v drugem krogu priznati premoč Hirotu Shinozuki, 23. igralcu svetovne lestvice. Japonec je bil v prvem krogu prost. Nato je bil ves čas korak pred slovenskim reprezentantom in mu ni dovolil, da bi razvil svojo igro.

"Shinozuka je imel praktično vse odgovore na moje udarce. Tudi njegov bekend, ki je v primerjavi s forhendom veljal za nekoliko šibkejši del igre, danes praktično ni imel napak. V prvih dveh nizih je bil pri vsaki izmenjavi na žogici, tako da so točke večinoma odhajale na njegovo stran," je po dvoboju dejal Kožul.

"Veliko težav sem imel tudi s servisom in sprejemom. Na koncu je dobival lahke točke in si pridobil psihološko prednost. Nimam pa česa obžalovati," je dodal 29-letni slovenski igralec. Po nastopu v Braziliji se bo pripravljal na turnir Smash na Švedskem, konec avgusta pa ga čaka še nastop na turnirju WTT Feeder v Olomoucu.

Slovenca v dvojicah zelo blizu presenečenja

Deni Kožul je v Braziliji v konkurenci dvojic skupaj z Darkom Jorgićem v drugem krogu igral s prvima nosilcema, Hongkonžanoma Chun Ting Wongom in Baldwinom Chanom, proti katerima sta bila Slovenca zelo blizu presenečenja. Po vodstvu z 2:0 v nizih sta imela v nadaljevanju več težav, tekmeca pa sta dvoboj obrnila v svojo korist in slavila s 3:2 (-10, -6, 5, 7, 6).

Slovenski par je proti prvema nosilcema povedel z 2:0 v nizih, nato pa je sledl preobrat. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

"Žal dvojic nisva mogla pripeljati do konca. Po vodstvu z 2:0 je Wong praktično 'zaklenil mizo', malo je bilo tudi nesreče. V vsakem nizu sva imela dve ali tri daljše izmenjave, ki jih nisva dobila, in potem se je niz lomil. Na koncu sta bila boljša," je dvoboj dvojic ocenil Kožul.

Podobnega mnenja je bil tudi Jorgić: "Žal mi je za poraz v dvojicah. Vodila sva z 2:0 v nizih, na koncu pa izgubila proti eni najboljših dvojic na svetu. Pokazala sva, da se lahko enakovredno kosava z vsakim, vendar je Wong v nadaljevanju močno dvignil raven svoje igre," je pojasnil Jorgić.

Dodal je: "Imela sva svoje priložnosti, a sva v odločilnih trenutkih naredila nekaj prehitrih napak. Če želiš premagati takšno dvojico, moraš odigrati vrhunsko od prve do zadnje točke. Kljub temu sva prišla do četrtfinala, osvojila nekaj pomembnih točk in tudi to je lep dosežek."